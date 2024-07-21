Подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве

Лебедев: В Николаеве отмечаются британские и румынские наемники со стороны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Николаеве замечены шотландские и канадские наемники. Лебедев добавил, что канадцев определяют по нашивкам, и шотландцев вычислили после того, как один из них ходил по городу в килте и вышиванке, передает ТАСС.

Он отметил, что в Николаеве отмечаются также румынские наемники, а вот количество поляков наемников в зоне СВО уменьшилось.

Лебедев сообщил также, что в рядах ВСУ количественно преобладают «свежемобилизованные мужики».

Напомним, в конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.