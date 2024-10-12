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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    42 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 01:40 • Новости дня

    Россияне-призеры олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

    Победители из 11 международных олимпиад получат доступ к вузам России без испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобрнауки РФ утвердило перечень из 11 олимпиад, победители которых могут поступать в вузы России без экзаменов, что распространяется на россиян и соотечественников из международных команд.

    Минобрнауки РФ опубликовало проект постановления, согласно которому российские победители и призеры одиннадцати международных олимпиад смогут поступать в отечественные вузы без вступительных испытаний, сообщает ТАСС.

    В перечень вошли такие олимпиады, как международная математическая олимпиада, международная олимпиада по физике, олимпиада по информатике и другие.

    Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, определяет, что льгота распространяется на россиян и соотечественников без гражданства РФ, участвующих в международных командах.

    Эта мера позволит им поступать на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады.

    Президент России Владимир Путин в августе подписал закон, расширяющий права победителей международных олимпиад. Ранее такие права имели только участники российских команд.

    Новый закон устраняет ограничения для талантливых школьников из иностранных сборных и открывает им доступ к российским образовательным учреждениям.

    Ранее министр образования Валерий Фальков сообщил о поэтапных изменениях в перечне приемных испытаний в вузы с 2025 и с 2026 года.

    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    9 октября 2024, 04:51 • Новости дня
    В России предрекли повышение цен на кофе в следующем году из-за мирового дефицита

    Кофе в России может подорожать в 2025 году из-за мирового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Ожидаемый мировой дефицит кофе в следующем году, по словам эксперта, не отразится на российских потребителях, так как производители планируют корректировать цены и ассортимент продукции.

    Мировой дефицит кофе, прогнозируемый на следующий урожайный год, вряд ли будет заметен для россиян, заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров, передает РИА «Новости».

    Майоров отметил, что производители уже сейчас адаптируются к новым условиям рынка, работая над устойчивостью цепочек поставок и корректировкой ассортимента.

    По словам эксперта, баланс спроса и предложения зеленого кофе в настоящее время находится в паритете. Однако в следующем году ожидается дефицит предложения на глобальном уровне.

    Он напомнил, что с подобной ситуацией индустрия сталкивалась 4-5 лет назад и успешно с ней справилась. По его словам, в России не будет очевидного сокращения ассортимента товаров, скорее, произойдут изменения в ценах и ассортименте.

    Производители и фермеры уже сейчас предпринимают шаги к адаптации, участвуя в различных программах поддержки, которые помогают обеспечить стабильные поставки. Эти программы поддерживаются как крупными компаниями, так и правительствами стран-производителей, для которых экспорт кофе играет важную роль в экономике.

    Ранее врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что ежедневная доза кофеина не должна превышать 400 мг в день, что эквивалентно двум чашкам кофе, в ином случае потребитель может заработать остеопороз и аритмию

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    9 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь система ПВО России сбила сорок семь украинских беспилотников, включая двадцать четыре над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что двадцать четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Брянской областью.

    Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по два – в Курской и Ростовской областях, один – в Краснодарском крае, тринадцать – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область, что подтвердил губернатор Василий Голубев, а также уточнил, что пострадавших нет.

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    9 октября 2024, 05:12 • Новости дня
    Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой»

    Песков назвал движение квадроберов, копирующих животных, полной ерундой

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, популярное среди детей, заявив о его полной несостоятельности.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выступил с резкой критикой в адрес движения квадроберов, назвав его полной ерундой, сообщает РИА «Новости». Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о популярности этого направления среди детей.

    «Это ерунда полная», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Квадробинг стал популярным среди детей благодаря его необычности: участники копируют повадки животных, едят корм, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках.

    Это движение вызвало широкий общественный резонанс, а также привлекло внимание парламентариев и политиков.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упомянул квадроберов во время недавних переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Кремле.

    Обсуждение состоялось в ожидании встречи лидеров РФ и Армении, что подчеркивает заинтересованность в этой теме на высоком уровне.

    Ранее первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, направленный на запрет пропаганды деструктивных идеологий, включая квадроберство.

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    9 октября 2024, 04:39 • Новости дня
    На Чукотке повредили кабель подводной интернет-магистрали

    Наземный кабель подводной ВОЛС повредили в Угольных Копях на Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    На Чукотке в районе Угольные Копи поврежден кабель подводной ВОЛС, но аэропорт и социальные объекты обеспечены резервными каналами связи и продолжают свою работу без изменений.

    В районе Угольные Копи на Чукотке был поврежден наземный кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Это произошло вблизи окружного аэропорта, который продолжает функционировать в штатном режиме благодаря резервным каналам связи, сообщает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального департамента цифрового развития подтвердили, что работы по восстановлению кабеля уже ведутся. Аэропорт «Угольные Копи» и другие социально-значимые объекты обеспечены резервными каналами и работают без перебоев.

    Ожидается, что ремонт кабеля завершится в течение дня 9 октября. Это важно, поскольку подводная ВОЛС протяженностью 2,2 тыс. километров является единственной наземной линией связи Чукотки с остальной частью России и была введена в коммерческую эксплуатацию в начале 2023 года.

    До появления подводной ВОЛС связь осуществлялась только через спутниковые каналы.

    Новый кабель позволил подключить жителей Анадыря и поселка Угольные Копи к высокоскоростному интернету и значительно улучшил качество связи в регионе.

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    10 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки БПЛА

    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Адыгеи приняли решение об эвакуации жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

    В своем Telegram-канале в Адыгее началась эвакуация жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотников.

    Кумпилов отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

    На месте происшествия работают представители спецслужб и спасатели. Пожарные МЧС занимаются ликвидацией возгорания, возникшего вследствие атаки.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено десять БПЛА.

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    9 октября 2024, 04:18 • Новости дня
    В Кузбассе загорелась кровля производственного здания

    Пожар охватил тысячу квадратных метров кровли в Березовском

    Tекст: Денис Тельманов

    В Березовском Кемеровской области вспыхнула кровля на площади 1 тыс. кв. м, пострадавших нет.

    По информации ТАСС, в городе Березовском Кемеровской области произошло возгорание кровли одноэтажного производственного здания. Пожар охватил площадь в 1 тыс. кв. м.

    На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, всего задействованы 25 человек и 7 единиц техники для тушения огня. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока не уточняются, проводится расследование обстоятельств пожара.

    МЧС РФ продолжает работу по ликвидации огня, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения пламени. На данный момент остается неизвестным, как долго продлятся работы по тушению пожара.

    Ранее сообщалось, что в Самаре загорелся концертный зал, пострадавших нет.

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    9 октября 2024, 03:27 • Новости дня
    В Москве начался суд над другом иноагента Понасенкова за убийство

    Хамовнический суд рассматривает дело друга блогера-иноагента Понасенкова Рамиса Зарипова о смерти по неосторожности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Хамовническом суде Москвы началось разбирательство дела друга Евгения Понасенкова Рамиса Зарипова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности после конфликта на Арбате.

    Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, который является другом публициста Евгения Понасенкова, признанного иностранным агентом, передает РИА «Новости».

    Зарипова обвиняют в убийстве по неосторожности, произошедшем после конфликта с нетрезвым мужчиной летом прошлого года.

    По версии следствия, конфликт на Арбате обернулся трагедией, когда Зарипов толкнул мужчину, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальт.

    Потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался через несколько дней.

    Согласно данным суда, Зарипову вменяют часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса России, что предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

    Заседание продолжается, следующее назначено на 14 октября.

    Ранее сообщалось, что Минюст России обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

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    9 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Блогер Косенко погасил налоговый долг в 303 тыс. рублей

    Блогер Сергей Косенко, бросивший младенца в сугроб, выплатил налоговой задолженность более 303 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Сергей Косенко, ранее попавший в скандал с видео, на котором он бросает в сугроб ребенка, погасил задолженность перед налоговой на сумму более 303 тыс. рублей.

    Косенко выплатил налоговой службе долг в размере более 303 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на 8 октября задолженность блогера погашена полностью.

    Ранее сообщалось о долге Костенко, возникшем из-за невыполнения налоговых обязательств.

    Косенко находится за рубежом и ранее негативно прославился после публикации видео, на котором бросает младенца в снег.

    Это видео было размещено в начале 2024 года в запрещенных в России соцсетях, что побудило председателя СК Александра Бастрыкина поручить возбудить уголовное дело.

    Блогер принес извинения и объяснил, что использовал ролик в рамках обучающих курсов по искусственному интеллекту, дипфейкам и видеомонтажу. Его адвокат Сергей Жорин утверждал, что видео было создано с использованием куклы и монтажа, без участия реального ребенка.

    В сентябре Косенко был привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул протокол составителю. За данное нарушение блогеру грозит штраф от 5 до

    30 тыс. рублей.

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    9 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Сербия исключила введение санкций против России

    Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада, ссылаясь на историческую дружбу с Россией.

    Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» добавил, что введение таких санкций было бы ударом не только по России, но и по самой Сербии из-за многовековой дружбы между двумя странами, передает РИА «Новости».

    По словам Вулина, страны Запада стремятся нанести удар в психологической и этической сфере, требуя от Сербии введения санкций. Однако он отметил, что такие меры не способны нанести серьезный ущерб российской экономике, но могли бы стать сильным психологическим и моральным ударом для России. Он добавил, что это вынудило бы Россию почувствовать себя «одинокой» на международной арене.

    Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.

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