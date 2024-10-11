В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
Санду назначила командующим армии Молдавии экс-военного атташе в США
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Виталия Микова начальником штаба и командующим национальной армией.
С 2018 года Миков занимал пост военного атташе Молдавии в США, с 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье, передает РИА «Новости».
На пост командующего Микова предложил молдавский министр обороны Анатолий Носатый.
В конце сентября Санду подписала указ об отставке начальника главного штаба и командующего армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Охладчук занимал этот пост с ноября 2021 года.