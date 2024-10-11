  • Новость часаНазвана дата обсуждения мер ЕС против России по новому санкционному механизму
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    36 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 18:44 • Новости дня

    Санду назначила командующим армии Молдавии экс-военного атташе в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Виталия Микова начальником штаба и командующим национальной армией.

    С 2018 года Миков занимал пост военного атташе Молдавии в США, с 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье, передает РИА «Новости».

    На пост командующего Микова предложил молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

    В конце сентября Санду подписала указ об отставке начальника главного штаба и командующего армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Охладчук занимал этот пост с ноября 2021 года.

    10 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США

    NetEase: Америку разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений

    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Слова президента России Владимира Путина о поддержке единства Китая, переданные им в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР через министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвали гнев США, пишет пишет NetEase.

    Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня, власти которого не признают остров частью Китая. Российский министр заявил, что Россия полностью поддерживает усилия Китая по сохранению территориальной целостности, что идет вразрез с политикой Вашингтона. Лавров отметил, что Россия считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание геополитической напряженности в регионе, передает Газета.Ru.

    Как отмечают авторы статьи, упоминание Тайваня в поздравлении президента России вызвало раздражение в Америке. В Белом доме считают, что такие заявления со стороны официальных российских кругов противоречат позиции Вашингтона и «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

    Китайские же издания назвали поддержку России «драгоценным подарком» к юбилею отношений между двумя странами, подчеркивая значимость этого жеста доброй воли с российской стороны.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа

    Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа у берегов Флориды

    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа
    @ REUTERS/Octavio Jones

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Залив Тампа в американском штате Флорида потерял много водной массы из-за урагана «Милтон», из-за действий стихии морское дно осталось открыто, сообщают американские телеканалы.

    Ураган откачал воду из залива, такие явления носят названия «обратный штормовой нагон», передает «Лента.ру» со ссылкой на WKRN.

    Подобные события возможны при очень сильном ветре со стороны берега, они вытесняют воду из прибрежных заливов. Местных жителей предупредили об опасности прогулок по открытым участкам дна, поскольку вода вскоре вернется обратно.

    Из-за действия «Милтона» без электричества во Флориде остались свыше 1,1 млн жителей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что мощность этого урагана превзошла предыдущего рекордсмена – ураган «Катрина».

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    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    11 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке

    Ura.Ru: Суровикин представляет интересы России на спецзадании в Африке

    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на спецзадании в Африке, следует из опубликованного фото в Сети.

    Генерал армии Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения, он сейчас находится в Африке, где выполняет специальное задание, представляя интересы России. По информации источников, Суровикин в полном порядке и в отличной физической форме, передает Ura.Ru.

    В подтверждение этого Ura.ru опубликовало недавно сделанные, предположительно в Африке, фото генерала.

    Сергей Суровикин родился в Новосибирске и начал свою военную карьеру с командования 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В 2008 году он занял пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России и вскоре стал руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2011 году ему доверили подготовку создания военной полиции при Минобороны, что подчеркнуло его значимость в военной структуре страны.

    Суровикин заслужил звание Героя России за координацию российской группировки в Сирии в 2017 году. Затем он возглавил Воздушно-космические силы России. Осенью 2022 года генерал руководил объединенной группировкой войск РФ на Украине, где создал известную «линию Суровикина», разрушившую планы украинских вооруженных сил по наступлению на Крым. С 2023 года он отстаивает интересы России в Африке, продолжая служить стране.

    Ранее сообщалось, что осенью 2023 года экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин перешел на новую работу.

    Позже в Сети появилось фото Суровикина, сделанное за границей, и указывалось, что снимок сделан в Алжире.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

    Коментарии (8)
    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    10 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции

    Матвиенко и Рахмон обсудили вопросы трудовой миграции

    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Душанбе обсудила с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы трудовой миграции.

    Она отметила, что обсуждение велось «без эмоций и ажиотажа», что характеризует их подход как цивилизованный и направленный на укрепление двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

    Делегация Совета Федерации под руководством Матвиенко находится с официальным визитом в Душанбе с 9 по 11 октября. В рамках этого визита обсуждался ряд острых вопросов, включая трудовую миграцию. Матвиенко подчеркнула, что попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном не увенчаются успехом.

    Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил о беспокойстве по поводу нарушения прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции.

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    11 октября 2024, 09:22 • Новости дня
    В России разработали концепт нового авианосца МАК

    В России разработали концепт-проект морского авианесущего комплекса для ВМФ

    В России разработали концепт нового авианосца МАК
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крыловский государственный научный центр завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для ВМФ России, получившего название МАК, решение о строительстве пока не принято.

    Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для Военно-морского флота России, который получил название МАК, сообщил гендиректор КГНЦ Олег Савченко РИА «Новости». На текущий момент в составе ВМФ России находится только один авианосец – «Адмирал Кузнецов», проходящий ремонт и модернизацию.

    Савченко подчеркнул, что Крыловский центр занимается постоянным научным сопровождением процессов, связанных с проектированием авианесущих кораблей. По его словам, два года назад центр завершил концептуальное проектирование нового морского авианесущего комплекса (МАК). Однако решение о строительстве нового авианосца пока не принято.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил силам ВКС РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    Отмечалось, что российская Морская авиация имеет пять главных задач.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    10 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов

    ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

    ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России снял ограничение на полную стоимость ипотечных кредитов с октября 2024 по март 2025 года, что позволит банкам отражать изменения на финансовом рынке в ставках, сообщила пресс-служба регулятора.

    ЦБ объявил о решении отменить ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. Такое решение позволит банкам адаптировать ставки по ипотеке к изменениям на финансовом рынке без нарушения законодательства о предельном уровне ПСК, передает РИА «Новости».

    ЦБ отметил, что это позволит заемщикам получать ипотечные кредиты даже с повышенными ставками, но без дополнительного завышения стоимости жилья. Регулятор также рассматривает возможность полного отказа от этого ограничения на постоянной основе, чтобы кредиторы могли лучше адаптироваться к рыночным условиям.

    В то же время ЦБ предупреждает о возможном росте долговой нагрузки у заемщиков, но считает эти риски ограниченными благодаря действующим макропруденциальным надбавкам. Для других кредитных продуктов, а также для микрофинансовых организаций и кооперативов ограничение полной стоимости кредита сохраняется.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, приведет ли спад продаж новостроек к падению цен на жилье.

    В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться.

    Коментарии (3)
    11 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией

    Министр Сийярто в ответ на попытку назвать визит в Россию провокацией потребовал уважать суверенитет Венгрии

    Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил немецкому журналисту на вопрос о том, является ли его визит в Санкт-Петербург провокацией в сторону Брюсселя.

    «Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно?» – приводит слова министра РИА «Новости».

    Он потребовал от журналиста «не выказывать стране неуважение». Сийярто заявил: «О какой провокации вы говорите? О какой провокации?». Он подчеркнул суверенное право государства участвовать в мероприятиях по собственному усмотрению.

    «Мы не являемся нацией «яволь», – заявил Сийярто. Он выразил недовольство попытками других стран влиять на решения Венгрии, подчеркнув, что ни Берлин, ни «зеленые» в Германии не имеют права диктовать Будапешту свою волю.

    XIII Петербургский международный газовый форум начал свою работу 8 октября. В фокусе дискуссии находятся проблемы газовой отрасли в России и мире. Он продлится до 11 октября, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах страны заключить соглашение с Газпромом для обеспечения конкурентных цен на газ, а также подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.

    Коментарии (6)
    10 октября 2024, 19:24 • Новости дня
    Мать детей Дурова тайно потратила с его счетов 18 млн долларов на украшения

    Лобушкин: Болгар без разрешения потратила 18 млн долларов со счетов Дурова

    Мать детей Дурова тайно потратила с его счетов 18 млн долларов на украшения
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар потратила 18 млн долларов с его счетов на люксовые бренды и ювелирные изделия без разрешения, сообщил бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

    Как пишет The New York Times, Лобушкин рассказал о финансовых отношениях между основателем Telegram и матерью его детей Болгар. По его информации, в 2019 году Дуров перевел Болгар семь млн долларов в качестве долгосрочной помощи на содержание детей. Эта сумма была оформлена как ежемесячная поддержка в размере 10 тыс. долларов на каждого ребенка до их 23-летия, передает «Фонтанка».

    Однако, по словам Лобушкина, Ирина Болгар потратила 18 млн долларов с банковского счета Павла Дурова на покупку люксовых брендов и ювелирных изделий. Эти траты были обнаружены Дуровым в 2022 году, после чего он закрыл ей доступ к своим счетам.

    В ответ на это в 2023 году Ирина Болгар подала заявление на единоличное опекунство над детьми и обратилась за алиментами. Эти действия совпали с ее публичными заявлениями в СМИ и социальных сетях, что вызвало подозрения в возможных PR-манипуляциях для давления на Дурова.

    Ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей сооснователя Telegram Павла Дурова, заявила, что Telegram – их совместно нажитое имущество.

    В сентябре Болгар рассказала о его планах купить дом за 100 млн евро. По ее словам, Дуров в 2018 году рассматривал возможность переезда своей семьи в Париж и даже подписал договор аренды дома в Нейи-сюр-Сене, но впоследствии планы изменились.

    Кроме того, Болгар заявила, что Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда.

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