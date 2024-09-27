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    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 16:52 • Новости дня

    Командующего армией Молдавии Санду отправила в отставку

    Командующего армией Молдавии Санду отправила в отставку
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке начальника Главного штаба и командующего Национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука.

    В указе говорится, что бригадный генерал Охладчук освобождается от должности начальника Главного штаба и командующего Национальной армией, передает ТАСС. Ранее его отставку утвердили на заседании правительства 18 сентября.

    Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. На этом посту сменил генерала Игоря Горгана, который после публикаций в СМИ был обвинен в сотрудничестве с российской разведкой и лишен госнаград по указу Санду.

    Охладчук известен как сторонник сближения Молдавии с НАТО и перевооружения армии по стандартам альянса с помощью западных стран.

    27 сентября 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки

    The Wall Street Journal: Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou затонула около Уханя

    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    @ Planet Labs Inc/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou, построенная на верфи Wuachang, затонула около города Ухань, пишет The Wall Street Journal.

    По данным источников издания, недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp, передает The Wall Street Journal.

    Газета отмечает, что инцидент произошел в конце мая – начале июня, когда в последний раз подлодку видели на реке Янцзы. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны для подъема субмарины со дна.

    WSJ указывает, что китайские власти пытались скрыть данный факт.

    По данным газеты, субмарина могла перевозить ядерное топливо.

    «Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции», – приводит издание слова американского чиновника.

    Отмечается, что информацию публикуют также агентства Reuters, AFP и AP.

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    26 сентября 2024, 17:30 • Новости дня
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника

    Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России не вмешиваться в их дела

    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

    Кадиров выразил резкую позицию в отношении Министерства иностранных дел России. Он прокомментировал ситуацию с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка, заявив, что Москве следует «заниматься своими делами».

    На своей странице в Telegram Кадиров отметил, что российская реакция на этот инцидент является попыткой «поднять шум на пустом месте». По его словам, Москве следует уделять больше внимания собственным внутренним вопросам, а не вмешиваться в дела других стран.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке, сообщалось, что Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по этому инциденту.

    Коментарии (197)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, пишет британский журнал The Economist.

    Издание не уточнило источник информации, но отметило, что Зеленский, чтобы укрепить свою власть, может пойти на этот шаг, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий, передает ТАСС.

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит издание, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, президент больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    «Политический процесс определенно начался», – заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, цитируемая The Economist.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.

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    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    26 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

    Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Sean Potter

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ будут сбрасывать американские бомбы JSOW как можно дальше от российских средств ПВО и фронтовых истребителей. Они могут представлять опасность на переднем крае для сил РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине авиационные бомбы JSOW.

    «Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

    «Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

    «ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

    «Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

    Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

    «Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

    JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

    Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.

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    27 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя

    Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают продвижение и уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий, при этом основные боевые действия происходят в воздухе.

    По его словам, несмотря на продвижение, Гуляйполе не является основным участком фронта, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что перемещения российских сил на этом направлении остаются незначительными.

    Балицкий отметил, что основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. «Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб нашей инфраструктуре», – сказал он. Город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе, находится под контролем украинских вооруженных сил.

    Губернатор добавил, что военные силы России сосредоточены на борьбе с последствиями обстрелов со стороны противника. «Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским силам улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    27 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

    Трамп назначил встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower, где они обсудят важные политические вопросы.

    Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от республиканцев, заявил, что в пятницу, 27 сентября, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

    Встреча пройдет в Trump Tower в 09:45 по местному времени (16.45 мск).

    Трамп заявил на пресс-конференции, что встреча назначена по просьбе Зеленского, подчеркнув значимость диалога между США и Украиной.

    «Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром около 09:45 в Trump Tower», – произнес он, подтверждая намерение укреплять отношения между двумя странами.

    Отмечается, что планируется обсуждение актуальных политических и экономических вопросов, касающихся взаимодействия США и Украины на международной арене.

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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    27 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России) запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    «Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», – передает обновленное соглашение «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что данное соглашение теперь обязаны подписывать все посетители перед покупкой билетов на концерты Галкина.

    Помимо запрета на съемку, комик усилил меры безопасности на своих концертах в рамках тура по США и Канаде. Известно, что за порядком будут следить увеличенные группы охраны.

    Также отмечается, что организацией тура занимается Ирина Заграничная, которую юморист встретил на корпоративе в Италии. Она пообещала ему помочь с организацией мероприятий и привлечением богатых поклонников.

    Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

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    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

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    26 сентября 2024, 21:07 • Новости дня
    Немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки»

    Глава немецкой партии АдГ Крупалла призвал восстановить «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были взорваны врагами энергетического суверенитета Германии, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Сегодня исполнилось два года с момента, когда враги энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток», – написал политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в четверг, передает РИА «Новости».

    Крупалла подчеркнул, что АдГ в бундестаге настаивает на расследовании инцидента. Он призвал «отремонтировать, запустить и обезопасить» трубопроводы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС.

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    27 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия сделает все для того, чтобы избежать «второго фронта» с Россией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы сделаем все для того, чтобы избежать «второго фронта». Вспомните призывы к Грузии открыть «второй фронт» со стороны секретаря Совбеза Украины или советника президента», – сказал глава правительства.

    В связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, он сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя протест МИД Украины по поводу появления таких баннеров.

    По его словам, «единственная цель тех, кто хочет вернуть во власть после выборов в парламент 26 октября саакашвилевское «Единое национальное движение», состоит в том, чтобы через неделю открыть «второй фронт».

    Он также обвинил саакашвилевский режим в начале войны-2008, подчеркнув при этом, что «Россия является «оккупантом» 20% территории Грузии, и это неопровержимый факт».

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    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

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    Природная катастрофа наводит польские власти на «русский след»

    Польша подводит итоги крупнейшей за десятилетия природной катастрофы, нанесшей стране колоссальный урон. Крестьяне разорены, на борьбу с мародерами брошена армия, но польские власти видят проблему вовсе не в этом. По их мнению, стихийное бедствие стало предметом для «российской дезинформации», а виновниками наводнения являются простые бобры. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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