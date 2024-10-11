Лавров: Страны АСЕАН примут участие в саммите БРИКС в Казани

Лавров сообщил о принятии странами АСЕАН приглашений на саммит БРИКС в Казани

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Лаврова, «целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите [БРИКС] и эти приглашения приняты», сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о намерении присутствовать на саммите БРИКС в Казани во время встречи с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. Президент Турции Тайип Эрдоган также подтвердил участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в расширенном формате «БРИКС плюс».

Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России,