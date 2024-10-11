Приднестровье предложило провести референдум о вступлении в ЕС на своей территории

МИД Приднестровья предложил Молдавии провести референдум о вступлении в ЕС на своей территории

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в МИД Приднестровья выразили обеспокоенность тем, что Молдавия игнорирует мнение приднестровского народа и не планирует открывать участки для голосования в регионе, передает ТАСС.

«В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», – указано в заявлении министерства.

Кроме того, ведомства указало, что проведение референдума может быть организовано на основе договоренностей с молдавской стороной.

Для этого предполагается участие наблюдателей, в том числе международных, если мировое сообщество будет готово учитывать мнение населения Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Молдавия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что обсуждение возможности вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья показывает степень раскола между берегами Днестра.

