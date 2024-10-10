Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Епископ Шатров осудил политику двойных стандартов на Украине
Епископ Дмитрий Шатров раскритиковал нарушения прав русскоязычных на Украине
Епископ Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РОСХВЕ) Дмитрий Шатров в своем выступлении в ОБСЕ осудил политику двойных стандартов, включая притеснение русскоязычных граждан на Украине и игнорирование дискриминации христиан в ОБСЕ.
Епископ РОСХВЕ Дмитрий Шатров выступил с критикой политики двойных стандартов, которые применяются в отношении русскоязычных граждан на Украине.
«Притеснению подвергаются различные нацменьшинства, но основной удар принимают на себя русские и русскоязычные граждане. Наступление на русский язык (осуществляется) во всех сферах жизни общества – запрет на образование, получение информации на русском языке», – заявил епископ РОСХВЕ Дмитрий Шатров.
«В этом году исполняется десять лет принятия в Базеле декларации по антисемитизму (лично я произраильский человек), но из-за саботажа со стороны США и Евросоюза декларация по христианофобии до сих пор не принята. В том числе и поэтому продолжается целенаправленная политика западных стран по разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей, идет систематическая работа на разрушение основ морали и нравственности», – отметил епископ.
Он указал и на то, что израильские спортсмены могли участвовать в Олимпиаде, а российские – нет. «Одним спортсменам официально разрешено принимать мельдоний, других за это объявляют преступниками», – посетовал Шатров.
По его словам, любая правда, сказанная в защиту России, называется пропагандой, тогда как фейки и клевета, поступающие с другой стороны, называются «распространением информации».
«Я евангельский христианин, но не могу не возвысить голос за простых православных верующих Украинской православной церкви. В августе этого года на Украине был принят фактический законодательный запрет на деятельность церкви, где почти 20 тыс. приходов! Сотни вопиющих фактов преследования никак не вовлеченных в политику мирян и священства остаются незамеченными», – подчеркнул Шатров.
«Ни православные верующие Московского патриархата на Украине, ни Толстой, ни Достоевский, ни герои-освободители от нацизма (чьими именами были названы улицы во многих странах Европы, а сегодня переименованы), ни простые граждане России (владельцы недвижимости в ЕС) не начинали войну, ни наши спортсмены ни в чем не виноваты, тогда почему ко всем перечисленным выше такое отношение?» – задался вопросом епископ.
Шатров при этом подчеркнул, что западные санкции против России имеют обратный эффект, способствуя росту рейтинга политической власти в стране.
В заключение он отметил, что лишь «добрая воля и здравый смысл, руководимый Любовью, Божьей Любовью, остановит безумие войны и уничтожение человечества».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.