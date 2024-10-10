Епископ Дмитрий Шатров раскритиковал нарушения прав русскоязычных на Украине

Tекст: Вера Басилая

Епископ РОСХВЕ Дмитрий Шатров выступил с критикой политики двойных стандартов, которые применяются в отношении русскоязычных граждан на Украине.

«Притеснению подвергаются различные нацменьшинства, но основной удар принимают на себя русские и русскоязычные граждане. Наступление на русский язык (осуществляется) во всех сферах жизни общества – запрет на образование, получение информации на русском языке», – заявил епископ РОСХВЕ Дмитрий Шатров.

«В этом году исполняется десять лет принятия в Базеле декларации по антисемитизму (лично я произраильский человек), но из-за саботажа со стороны США и Евросоюза декларация по христианофобии до сих пор не принята. В том числе и поэтому продолжается целенаправленная политика западных стран по разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей, идет систематическая работа на разрушение основ морали и нравственности», – отметил епископ.

Он указал и на то, что израильские спортсмены могли участвовать в Олимпиаде, а российские – нет. «Одним спортсменам официально разрешено принимать мельдоний, других за это объявляют преступниками», – посетовал Шатров.

По его словам, любая правда, сказанная в защиту России, называется пропагандой, тогда как фейки и клевета, поступающие с другой стороны, называются «распространением информации».

«Я евангельский христианин, но не могу не возвысить голос за простых православных верующих Украинской православной церкви. В августе этого года на Украине был принят фактический законодательный запрет на деятельность церкви, где почти 20 тыс. приходов! Сотни вопиющих фактов преследования никак не вовлеченных в политику мирян и священства остаются незамеченными», – подчеркнул Шатров.

«Ни православные верующие Московского патриархата на Украине, ни Толстой, ни Достоевский, ни герои-освободители от нацизма (чьими именами были названы улицы во многих странах Европы, а сегодня переименованы), ни простые граждане России (владельцы недвижимости в ЕС) не начинали войну, ни наши спортсмены ни в чем не виноваты, тогда почему ко всем перечисленным выше такое отношение?» – задался вопросом епископ.

Шатров при этом подчеркнул, что западные санкции против России имеют обратный эффект, способствуя росту рейтинга политической власти в стране.

В заключение он отметил, что лишь «добрая воля и здравый смысл, руководимый Любовью, Божьей Любовью, остановит безумие войны и уничтожение человечества».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.

