В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Сигэру Исиба стал премьером Японии
Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии нижней палатой парламента
Нижняя палата парламента Японии выбрала председателя Либерально-демократической партии Сигэру Исибу на пост 102-го премьер-министра страны, что стало ожидаемым результатом благодаря большинству правящей коалиции.
Исиба получил 291 из 461 голосов, что стало ожидаемым результатом, учитывая большинство правящей коалиции ЛДП и партии «Комэйто» в обеих палатах парламента, передает РИА «Новости».
Процесс голосования в парламенте был отмечен инцидентом. Так, представительница оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Акико Ооиси вместо участия в голосовании развернула плакат с призывом к принятию бюджета для восстановления полуострова Ното, пострадавшего от природных катастроф. Ооиси долго не покидала трибуну, несмотря на просьбы прекратить мешать голосованию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем.