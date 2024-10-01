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    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    9 комментариев
    1 октября 2024, 08:15 • Новости дня

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

    В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября по 2 ноября

    Tекст: Александра Юдина

    Рабочая неделя в России продлится с 28 октября до 2 ноября из-за переноса выходного дня на 30 апреля, сообщает Госдума.

    На сайте Госдумы указано, что в России рабочая неделя с 28 октября будет шестидневной. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.

    Таким образом, 28 октября станет первым рабочим днем, а суббота, 2 ноября, также будет рабочей. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством о переносе выходных дней.

    Ранее эксперты газеты ВЗГЛЯД рассказали, в каком месяце наиболее выгодно брать отпуск в 2024 году.

    30 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    @ AP Photo/Francois Mori/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая Жанна Агалакова, покинувшая Россию после осуждения СВО, призналась в трудностях с поиском работы в Европе, несмотря на удачное обустройство своей семьи в Париже.

    «Я живу в Париже, у меня все хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую – и вообще было бы классно…», – сказала Агалакова в разговоре с единомышленниками, ее слова приводит «Царьград».

    На протяжении почти двух десятилетий Агалакова работала на отечественных телеканалах. Сначала как ведущая новостных выпусков, а позже как корреспондент Первого канала в Нью-Йорке и Париже. Когда началась специальная военная операция, журналистка уволилась с российского телевидения и публично осудила действия России.

    В сентябре 2022 года она объявила, что отказывается от государственных наград, включая орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей

    Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление информации

    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Таганский суд Москвы постановил наложить на социальную сеть Discord штраф в 3,5 млн рублей за нарушение части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, связанное с неудалением запрещенной информации.

    Суд Таганского района Москвы вынес решение о наложении штрафа на социальную сеть Discord в размере 3,5 миллиона рублей, передает РИА «Новости». Это решение было принято в связи с обвинением компании в неудалении запрещенной информации согласно части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России.

    Согласно материалам дела, Discord был признан виновным в совершении правонарушения, что повлекло за собой административное наказание в виде штрафа. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная санкцией данной статьи, составляет 4 миллиона рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Discord, популярный среди геймеров и администраторов криптопроектов, может быть заблокирован на территории России из-за нескольких нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

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    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 20:23 • Новости дня
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля после отклонения жалобы Шевченковским судом Киева, сообщили местные СМИ.

    Решение апелляционного суда последовало после того, как жалоба Кротевича не была удовлетворена в Шевченковском суде. Детали обвинений, которые могут быть выдвинуты против Юрия Содоля, остаются неизвестными, однако факт возбуждения дела может оказать значительное влияние на политическую и военную арены Украины, передает РИА «Новости».

    ГБР в конце мая начало расследовать уголовное дело по статье «Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе» после прорыва ВС РФ в Харьковской области. В связи с этим ГБР также решило проверить действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками.

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    30 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    @ Создано ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

    Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

    Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

    Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    30 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки

    У клиентов «Яндекс.Такси» списали десятки тысяч рублей за несуществующие заказы

    Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов; компания извинилась и вернула средства.

    Несколько сотен клиентов «Яндекс.Такси» 27 сентября могли столкнуться с проблемой лишнего списания денег за поездки, которые они не совершали, передает РБК. Эти списания произошли по техническим причинам. В пресс-службе компании пояснили, что все ошибочно списанные средства уже возвращены клиентам.

    «Яндекс.Такси» извинился за доставленные неудобства и заверил, что делает все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись. В настоящее время сервис работает в обычном режиме.

    Одна из пользовательниц социальных сетей пожаловалась, что на протяжении пяти часов сервис списывал деньги с ее карты за поездки, которых она не совершала. «Яндекс.Такси» принес извинения за сбой и неудобства, вызванные ошибочными списаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи маркетплейса Wildberries начали сталкиваться с проблемой отмены заказов до их срока.

    Коментарии (18)
    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


    Коментарии (22)
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    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России
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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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