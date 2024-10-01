Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября по 2 ноября

Tекст: Александра Юдина

На сайте Госдумы указано, что в России рабочая неделя с 28 октября будет шестидневной. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.

Таким образом, 28 октября станет первым рабочим днем, а суббота, 2 ноября, также будет рабочей. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством о переносе выходных дней.

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