Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября по 2 ноября
Рабочая неделя в России продлится с 28 октября до 2 ноября из-за переноса выходного дня на 30 апреля, сообщает Госдума.
На сайте Госдумы указано, что в России рабочая неделя с 28 октября будет шестидневной. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.
Таким образом, 28 октября станет первым рабочим днем, а суббота, 2 ноября, также будет рабочей. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством о переносе выходных дней.
Ранее эксперты газеты ВЗГЛЯД рассказали, в каком месяце наиболее выгодно брать отпуск в 2024 году.