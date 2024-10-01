На военную базу США в Ираке совершена ракетная атака

База США Victory в аэропорту Багдада подверглась атаке, пострадавших нет

Tекст: Денис Тельманов

Военная база США Victory, расположенная в районе международного аэропорта Багдада, подверглась ракетной атаке, передает «Коммерсант» со ссылкой на «Shafaq News» и «AFP».

По информации источников, в сторону базы, где размещены силы международной коалиции, возглавляемой США, было выпущено три ракеты. Две из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, а третья упала недалеко от штаба Командования контртеррористической службы. Пострадавших в результате инцидента нет.



Источники «Shafaq News» также сообщили, что планировался второй удар. Позиция для запуска была обнаружена на заброшенной территории в районе Аль-Амрия к западу от Багдада и уничтожена.

После атаки появились сообщения в сирийских СМИ о прекращении приема и отправки самолетов в аэропорту Багдада, однако представитель Министерства транспорта Ирака, Мейсама ас-Сафи, опроверг эту информацию. Он заявил, что обстрел не оказал влияния на воздушное сообщение и аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что беспилотник из Ирака атаковал авиабазу США в районе газового месторождения Конико в Сирии.