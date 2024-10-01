Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

Белоусов подписал приказ о военном призыве граждан РФ в октябре-декабре 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан РФ на военную службу, сообщает ТАСС. Данное решение принято в соответствии с указом президента Владимира Путина от 30 сентября.

Приказ касается организации призыва на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, которые не состоят в запасе.



Приказ предписывает командующим войсками военных округов и военным комиссарам обеспечить совместно с органами власти субъектов Российской Федерации проведение призыва на военную службу в октябре-декабре 2024 года. Основное внимание уделяется организации процесса, с учетом всех необходимых требований и норм.

Министр также распорядился об увольнении граждан, которые в настоящее время проходят службу по призыву. Эти меры проводятся в рамках реализации Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.