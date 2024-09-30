Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.
Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.
Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.
Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.
Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.