Выборы-2024: Голосование – это дело семейное

Волонтер Наталья Лареева: Выборы в моей жизни всегда были событием, которое ждали всей семьей

Tекст: Олег Исайченко

«Есть расхожее выражение – веник можно сломать по прутику, но невозможно в связке. Так и с выборами – здесь важен голос каждого человека. Ведь если не народ, то кто вообще может решать, каким будет будущее нашей страны?» – задалась вопросом Наталья Лареева, руководитель смоленского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и штаба «Мы Вместе».

«В целом голосование – это всегда праздник. У меня из детства есть яркое воспоминание, когда мы с родителями приходили на участки. Для моих родных это всегда было чем-то торжественным, чего ждала вся семья. То есть выборы – это дело семейное», – вспоминает собеседница.

«А еще меня туда тянуло из-за пирожных-корзиночек, которые продавались в этот день. Нигде и никогда я не ела таких вкусных сладостей. Кажется, в обычное время их просто невозможно было найти в магазинах», – поделилась волонтер.

«Кроме того, сейчас есть множество возможностей проголосовать. Даже если человек болен или сидит дома с маленьким ребенком, он может оставить свой голос онлайн. На мой взгляд, это очень удобно», – заключила Лареева.