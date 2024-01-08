Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Выборы-2024: Голосование – это дело семейное
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Волонтер Наталья Лареева: Выборы в моей жизни всегда были событием, которое ждали всей семьей
Сейчас не обязательно идти на избирательные участки, чтобы проголосовать. Теперь это можно сделать в том числе онлайн. Но для меня очное голосование крепко связано с теплыми воспоминаниями из детства, сказала газете ВЗГЛЯД волонтер из Смоленска Наталья Лареева.
«Есть расхожее выражение – веник можно сломать по прутику, но невозможно в связке. Так и с выборами – здесь важен голос каждого человека. Ведь если не народ, то кто вообще может решать, каким будет будущее нашей страны?» – задалась вопросом Наталья Лареева, руководитель смоленского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и штаба «Мы Вместе».
«В целом голосование – это всегда праздник. У меня из детства есть яркое воспоминание, когда мы с родителями приходили на участки. Для моих родных это всегда было чем-то торжественным, чего ждала вся семья. То есть выборы – это дело семейное», – вспоминает собеседница.
«А еще меня туда тянуло из-за пирожных-корзиночек, которые продавались в этот день. Нигде и никогда я не ела таких вкусных сладостей. Кажется, в обычное время их просто невозможно было найти в магазинах», – поделилась волонтер.
«Кроме того, сейчас есть множество возможностей проголосовать. Даже если человек болен или сидит дома с маленьким ребенком, он может оставить свой голос онлайн. На мой взгляд, это очень удобно», – заключила Лареева.