Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
При нападении мужчины с ножом на прохожих в Краснодаре пострадали двое взрослых и ребенок
В Краснодаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на трех человек, в том числе ребенка, сообщили в городском УМВД.
По информации ведомства, в ночь на 3 января мужчина с ножом напал на людей на одной из улиц Краснодара, некоторые из них попытались спрятаться в ближайшем магазине, передает РИА «Новости». В результате пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок.
Злоумышленника задержали на месте происшествия, он арестован. Нож изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурант имеет судимость за кражу.
В декабре в Уфе начали розыск мужчины, который атаковал жителей города на улицах.