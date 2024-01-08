При нападении мужчины с ножом на прохожих в Краснодаре пострадали двое взрослых и ребенок

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, в ночь на 3 января мужчина с ножом напал на людей на одной из улиц Краснодара, некоторые из них попытались спрятаться в ближайшем магазине, передает РИА «Новости». В результате пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок.

Злоумышленника задержали на месте происшествия, он арестован. Нож изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурант имеет судимость за кражу.

В декабре в Уфе начали розыск мужчины, который атаковал жителей города на улицах.