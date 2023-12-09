До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Полиция начала розыск нападавшего на прохожих на улицах Уфы
В столице Башкирии начали розыск мужчины, который атаковал жителей города на улицах, сообщили в региональном управлении МВД.
Несколько горожан сообщили в полицию о нападениях около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге, возбуждены несколько уголовных дел, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Изучаются записи с камер видеонаблюдения, подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.
МВД привело приметы разыскиваемого: худощавый молодой человек 18-20 лет, одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, болоньевые штаны черного цвета, кроссовки светлого цвета. У него на лице была медицинская маска белого цвета.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что подозреваемый якобы ударил пенсионерку кастетом по голове и убежал, женщина умерла в больнице.
В ноябре в городе Люберцы в Московской области судебный пристав применил табельное оружие, чтобы задержать мужчину, который с ножом напал на прохожих.