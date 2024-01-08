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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Запад создают свои версии истории

    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    14 комментариев
    8 января 2024, 06:08

    Восемь человек погибли в секторе Газа в результате удара армии Израиля

    Израиль обстрелял лагерь беженцев в центральной части сектора Газа, восемь человек погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.

    В результате воздушной атаки армии Израиля на лагерь беженцев Дейр-эль-Балахе, расположенный в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере восемь палестинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera. 

    Помимо этого артиллерийскому обстрелу подверглись южные районы палестинского анклава – городf Айта-эш-Шааб и Хан-Юнис, где было полностью уничтожено здание технологического колледжа.

    Накануне в результате лагеря беженцев в Хан-Юнисе, погибли 17 человек, включая 12 детей. Ранения получили несколько десятков человек.

    6 января 2024, 10:25
    Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН

    Axios: МИД Израиля обратился к послам убедить другие страны выступить против суда ООН

    Tекст: Валентина Григоренко

    МИД Израиля потребовал от послов оказать давление на дипломатов и политиков в других странах, чтобы они выступили против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, ссылаясь на копию отправленной израильским дипведомством срочной телеграммы, «стратегическая цель» Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете, воздержался от признания действий Тель-Авива в Газе геноцидом и признал, что израильские военные действуют в регионе в соответствии с международным правом, передает РБК.

    В сообщении говорится, что решение суда может иметь значительные потенциальные последствия не только в правовом мире, но и иметь практические многосторонние последствия для экономики и безопасности.

    В послании МИД Израиля требует от стран сделать публичное заявление, где необходимо публично и четко выделить, что государство «отвергает возмутительные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля».

    Заявление израильским послам поручено передать до 11 января.

    Согласно заявлению от дипведомства Израиля, в соответствии с конвенцией от 1948 года геноцид определяется как создание условий, которые не позволяют населению выжить, наряду с намерением его уничтожить. Ведомство призывает добиться заявлений о том, что Израиль прикладывает усилия по увеличению гуманитарной помощи населению Газы.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что администрация США не видит в Газе действий Израиля, которые бы подпадали под определение «геноцид».

    Напомним, слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.

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    7 января 2024, 21:18
    Блинкен: США отвергают заявления израильских политиков о переселении палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    США отвергают заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих переселить палестинцев за пределы Газы, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    По его словам, палестинские граждане должны иметь возможность вернуться на родину, как только позволят условия.

    Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.

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    7 января 2024, 20:37
    Израильские пограничники застрелили палестинскую девочку при атаке у Иерусалима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При предотвращении атаки с автомобилем у Иерусалима погибла трехлетняя палестинка, она получила огнестрельное ранение и скончалась, сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

    Атака произошла на КПП у еврейского поселка Гиват-Зеэв на Западном берегу Иордана, рядом с Иерусалимом, в результате наезда авто два пограничника получили легкие травмы. Одновременно там была ранена трехлетняя палестинская девочка, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Медики прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.

    В пресс-службе полиции Израиля подтвердили «непреднамеренное ранение» девочки. Там уточнили, что в машине, которую пытались остановить израильские пограничники, были мужчина и женщина.

    Пограничники при наезде на них открыли огонь и уничтожили нападавших, была ранена девочка, которая была в другой машине на этом КПП.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что у Иерусалима произошел теракт с автомобилем.

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    5 января 2024, 17:17
    В Германии предупредили об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

    МИД Германии предупредил об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

    Tекст: Александра Юдина

    Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном «очень реальна», заявил спикер МИД Германии Себастиан Фишер.

    По его словам, в ведомстве пристально наблюдают за ситуацией на границе Израиля и Ливана, понимая «реальность» угрозы эскалации, передает РИА «Новости».

    Также Фишер призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана.

    По данным МИД, в данный момент в Ливане находятся примерно 1 тыс. немцев.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном. Израиль использовал истребители ВВС при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте.

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    5 января 2024, 17:09
    США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готов дать до 10 млн долларов за данные, позволяющие помешать палестинскому движению ХАМАС получать средства, сообщили в пресс-службе госдепа.

    США готовы выдать награду в размере до 10 млн долларов за информацию, которая позволит нарушить финансирование ХАМАС, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Вашингтон планирует так разузнать данные о пяти людях, которых считает «финансовыми посредниками» палестинских радикалов. Трое из них находятся в Турции, один – в Судане, еще один – поддерживает тесные связи «со структурами в Иране».

    Награду выплатят за те данные, которые позволят выявить «любой источник доходов» ХАМАС, крупных жертвователей или «финансовых посредников» движения.

    Также США хотят заполучить данные о компаниях, которые находятся под контролем этой структуры, а также о ведущих закупки организациях.

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    6 января 2024, 23:45
    Боррель встретился с делегацией партии «Хезболла»

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла»

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Ливане встретился с делегацией шиитской партии «Хезболлах».

    Делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве, передает ТАСС.

    По данным телеканала, представители «Хезболла» сообщили Боррелю, что пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа, партия не будет обсуждать ситуацию на юге республики.

    В программе визита Борреля в Ливан также значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.

    Ранее сообщалось, что в результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»

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    7 января 2024, 02:21
    Израиль обстрелял лагерь беженцев в Хан-Юнисе, погибли 12 детей

    Израильская армия обстреляла лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, включая 12 детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела израильской армией здания в лагере беженцев, расположенном в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, в том числе 12 детей.

    Ранения получили несколько десятков человек, передает катарский телеканал Al Jazeera, сообщает ТАСС.

    По данным телеканала, целью израильских военных стал дом, в котором проживает большое число перемещенных лиц.

    Еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела армией Израиля школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что боевые действия на территории сектора Газа с целью ликвидации инфраструктуры ХАМАС будут вестись в течение 2024 года.

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    5 января 2024, 10:42
    Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протеста в Израиле

    Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протест перед домом израильского министра Ганца

    Tекст: Александра Юдина

    Семьи находящихся в заложниках палестинского движения ХАМАС израильтян организовали акцию протеста перед домом министра чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганца, пишет газета Jerusalem Post.

    Отмечается, перед домом министра в Рош-ха-Аине собрались семьи как минимум пяти заложников, передает РИА «Новости».

    По данным издания, люди призывают израильское правительство спасти жизни пленных любой ценой, в том числе ценой прекращения огня.

    Ранее ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля.

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    7 января 2024, 02:49
    Госдеп США сообщил о помощи Турции в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Блинкен: Турция готова использовать связи для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция готова использовать свои связи на Ближнем Востоке, чтобы урегулировать ситуацию в регионе и предотвратить распространение палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом страны Тайипом Эрдоганом.

    «Я думаю, они готовы, как и раньше, использовать имеющиеся связи, влияние, которое они имеют, отношения, которые у них есть с некоторыми важнейшими игроками в регионе, чтобы сделать все возможное для деэскалации и предотвращения распространения конфликта», – приводит словам Блинкена ТАСС.

    По его оценкам, Турция «готова играть положительную, позитивную роль» в работе, которая будет вестись после завершения конфликта, а также «в попытках найти путь к устойчивому миру и безопасности».

    Ранее сообщалось, что Блинкен обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фидани вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки.


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    6 января 2024, 23:10
    ЦАХАЛ: Ликвидация объектов ХАМАС в секторе Газа займет весь 2024 год

    Армия Израиля заявила, что ликвидация инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа будет вестись в течение 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Ликвидация инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться весь 2024 год, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.

    «Боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Хагари.

    Генерал отметил, что сейчас израильская армия завершила уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере анклава и «сосредоточена на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа».

    Он также сообщил, что израильские военные продолжат «углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе».

    По словам Хагари, центр сектора Газа «плотно насыщен бойцами ХАМАС», а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей.

    Ранее сообщалось, что США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС.

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    7 января 2024, 17:27
    Израиль заявил, что ХАМАС научилось строить высокоточные ракеты при помощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные нашли доказательства того, что движение ХАМАС при иранской поддержке стало разрабатывать компоненты для высокоточных крылатых ракет, заявили в армии Израиля.

    В ходе рейдов в последние недели по нескольким районам Газы военные нашли туннель, где находилось производство оружия, найдены доказательства того, что ХАМАС «под руководством Ирана» научилось делать высокоточное и стратегическое оружие, заявили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Военные предоставили фото, на которых якобы видны части крылатых ракет.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    7 января 2024, 00:03
    Армия Израиля ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат»

    ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат» Исмаила Сираджа и Ахмеда Вахба

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе операции в секторе Газа израильские военные ликвидировали командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Командир батальона «Нусейрат» Исмаил Сирадж, а также заместитель командира Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью в результате удара ВВС Израиля», – передает ТАСС сообщение ЦАХАЛ.

    Отмечается, что операцию возглавляло Южное командование под руководством Управления военной разведки Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

    По данным ЦАХАЛ, батальон «Нусейрат» во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября «был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге Израиля, включая кибуц Беэри». Кроме того, боевики батальона участвовали в обстрелах подразделений Армии обороны Израиля с помощью противотанковых ракет и беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ликвидация объектов ХАМАС в секторе Газа займет весь 2024 год.

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    7 января 2024, 23:52
    Убийство Салеха аль-Арури сократило действия Катара на переговорах о заложниках

    Убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури снизило возможности Катара на переговорах об освобождении заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури негативно повлияло на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников, заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    «Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников... Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах», – приводит ТАСС слова катарского премьера, сказанные на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

    При этом Аль Тани подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое «приведет к освобождению заложников и прекращению огня».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа.

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    6 января 2024, 20:49
    Al Jazeera: Израиль обстрелял два города в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Города Тир и Сайда в Ливане в субботу обстреляны авиацией израильских воздушных сил, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Авиаудары нанесли по Аль-Калиле, к югу от Тира, по городкам Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия на юге Сайды, передает RT со ссылкой на Al Jazeera.

    Ранее в январе сообщалось, что девять бойцов ливанской «Хезболлы» погибли в результате атаки Израиля.

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    5 января 2024, 15:03
    Минздрав Газы заявил о 22,6 тыс. погибших с начала эскалации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших в результате израильской операции в секторе Газа превысило 22 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.

    С начала эскалации в Газе при атаках армии Израиля погибли 22 тыс. 600 человек, сообщили в министерстве, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Ранения же там получили 57 тыс. 910 человек.

    За последние сутки из-за бомбардировок израильских военных в Газе погибли 162 человека, около 300 ранены.

    В конце декабря минздрав Палестины сообщал, что с эскалации в секторе Газа погибли 20 тыс. 424 человека.

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