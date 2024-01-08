Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.9 комментариев
Восемь человек погибли в секторе Газа в результате удара армии Израиля
Израиль обстрелял лагерь беженцев в центральной части сектора Газа, восемь человек погибли
Восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.
В результате воздушной атаки армии Израиля на лагерь беженцев Дейр-эль-Балахе, расположенный в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере восемь палестинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera.
Помимо этого артиллерийскому обстрелу подверглись южные районы палестинского анклава – городf Айта-эш-Шааб и Хан-Юнис, где было полностью уничтожено здание технологического колледжа.
Накануне в результате лагеря беженцев в Хан-Юнисе, погибли 17 человек, включая 12 детей. Ранения получили несколько десятков человек.