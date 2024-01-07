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Израиль обстрелял лагерь беженцев в Хан-Юнисе, погибли 12 детей
Израильская армия обстреляла лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, включая 12 детей
В результате обстрела израильской армией здания в лагере беженцев, расположенном в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, в том числе 12 детей.
Ранения получили несколько десятков человек, передает катарский телеканал Al Jazeera, сообщает ТАСС.
По данным телеканала, целью израильских военных стал дом, в котором проживает большое число перемещенных лиц.
Еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела армией Израиля школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что боевые действия на территории сектора Газа с целью ликвидации инфраструктуры ХАМАС будут вестись в течение 2024 года.