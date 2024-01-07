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    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США
    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    7 января 2024, 02:21

    Израиль обстрелял лагерь беженцев в Хан-Юнисе, погибли 12 детей

    Израильская армия обстреляла лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, включая 12 детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела израильской армией здания в лагере беженцев, расположенном в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, в том числе 12 детей.

    Ранения получили несколько десятков человек, передает катарский телеканал Al Jazeera, сообщает ТАСС.

    По данным телеканала, целью израильских военных стал дом, в котором проживает большое число перемещенных лиц.

    Еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела армией Израиля школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что боевые действия на территории сектора Газа с целью ликвидации инфраструктуры ХАМАС будут вестись в течение 2024 года.

    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

    Коментарии (47)
    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


    Коментарии (20)
    6 января 2024, 18:14
    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО

    Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО

    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Европейского союза фиксируются признаки паники после ракетных ударов ВКС России, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

    Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».

    В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.

    Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.

    Коментарии (30)
    6 января 2024, 15:59
    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированные Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard в зоне специальной военной операции в проходимости в трудной местности, утверждает Military Watch Magazine.

    Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».

    Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.

    У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.

    Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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    6 января 2024, 17:23
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущая Анастасия Ивлеева покинула Россию, заявила блогер и телеведущая Ксения Собчак в субботу со ссылкой на собственные источники.

    Ивлеева уехала из России, поскольку «опасается последствий», сообщила Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что рэпер Николай Васильев (Vacio), принимавший участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, повторно задержан после отбытия административного ареста в 15 суток. По ее данным, ему вменяют мелкое хулиганство.

    Позднее Собчак отметила, что Ивлеева опубликовала видео из Петербурга, где та проводит время с семьей. Собчак пояснила, что информация об отъезде телеведущей получена от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера.

    Напомним, суд в Москве признал Ивлееву соорганизатором скандальной «голой вечеринки», прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

    Коментарии (56)
    6 января 2024, 13:23
    Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США

    Tекст: Валентина Григоренко

    Начался вывод иностранного военного контингента из Ирака, такое решение принял премьер-министр страны Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом.

    В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.

    Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».

    Коментарии (13)
    6 января 2024, 18:42
    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»

    Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку в акватории Черного моря с помощью противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны в субботу вечером.

    Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.

    В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».

    Коментарии (44)
    6 января 2024, 09:18
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев

    Радиоведущий Старнс удивился решению Пентагона утаить от общественности госпитализацию главы Пентагона Остина

    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина.

    Тодд Старнс отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с первого дня Нового года госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, сообщает Ura.ru.

    Журналист обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США. «Почему [введена такая] секретность?» – задался вопросом журналист.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

    Коментарии (31)
    6 января 2024, 10:46
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных

    Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за интенсивных ударов российских военных

    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные были вынуждены отвести системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    Как указал Гагин, интенсивность ударов российскими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что солдатам Украины пришлось отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отвода систем ПВО Украина оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении, украинским военным пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях.

    Коментарии (19)
    6 января 2024, 13:30
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Ракетными войсками и артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» рядом с Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР), а также 127 артподразделений ВСУ, живая сила и техника в 138 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

    В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

    Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (10)
    6 января 2024, 18:38
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    @ Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.

    Очевидцы на местах сообщили, что сильных толчков от землетрясения не чувствовалось, есть вероятность, что противоречивость данных происходит из неисправности в оборудовании, передает ТАСС.

    В скором времени национальное метеорологическое агентство Японии намерено провести экстренную пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию.

    Напомним, в Японии шестой день продолжаются землетрясения, число жертв дошло до 126. С 1 января в стране произошло свыше 850 землетрясений.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 12:17
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта

    Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта

    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Политики в США начали понимать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

    Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Коментарии (31)
    6 января 2024, 16:24
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты скоро прекратят поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, утверждают источники из Белого дома и Пентагона.

    США скоро уже не смогут обеспечить Украину ракетами-перехватчиками, их стоимость – от 2 до 4 млн долларов за единицу, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».

    До этого издание отмечало, что у спонсоров киевского режима на хватает оборудования и вооружения для нового контрнаступления вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее немецкие СМИ заявляли, что комплексы Patriot не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов.

    Коментарии (22)
    6 января 2024, 17:17
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певицу Веру Брежневу убрали из телевизионного новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на украинском телевидении.

    Украинский телеканал отказался от трансляции выступления исполнительницы Веры Брежневой в новогодние праздники и убрал ее из новогоднего концерта «Музыкальная платформа», сообщает «Царьград».

    Напомним, в декабре в Сети появился райдер с якобы требованиями Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах».

    Коментарии (15)
    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

    Коментарии (28)
    Главное
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    «Богарные условия». Как херсонский НИИ риса бьется за урожай без воды

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

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