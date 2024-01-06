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ЦАХАЛ: Ликвидация объектов ХАМАС в сектора Газа займет весь 2024 год
Армия Израиля заявила, что ликвидация инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа будет вестись в течение 2024 года
Ликвидация инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться весь 2024 год, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Хагари.
Генерал отметил, что сейчас израильская армия завершила уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере анклава и «сосредоточена на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа».
Он также сообщил, что израильские военные продолжат «углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе».
По словам Хагари, центр сектора Газа «плотно насыщен бойцами ХАМАС», а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей.
Ранее сообщалось, что США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС.