ЦАХАЛ: Ликвидация объектов ХАМАС в сектора Газа займет весь 2024 год

Армия Израиля заявила, что ликвидация инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа будет вестись в течение 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

«Боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Хагари.

Генерал отметил, что сейчас израильская армия завершила уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере анклава и «сосредоточена на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа».

Он также сообщил, что израильские военные продолжат «углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе».

По словам Хагари, центр сектора Газа «плотно насыщен бойцами ХАМАС», а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей.

Ранее сообщалось, что США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС.