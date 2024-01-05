В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС
Вашингтон готов дать до 10 млн долларов за данные, позволяющие помешать палестинскому движению ХАМАС получать средства, сообщили в пресс-службе госдепа.
США готовы выдать награду в размере до 10 млн долларов за информацию, которая позволит нарушить финансирование ХАМАС, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Вашингтон планирует так разузнать данные о пяти людях, которых считает «финансовыми посредниками» палестинских радикалов. Трое из них находятся в Турции, один – в Судане, еще один – поддерживает тесные связи «со структурами в Иране».
Награду выплатят за те данные, которые позволят выявить «любой источник доходов» ХАМАС, крупных жертвователей или «финансовых посредников» движения.
Также США хотят заполучить данные о компаниях, которые находятся под контролем этой структуры, а также о ведущих закупки организациях.