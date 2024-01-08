Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
Киев затопило нечистотами
На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу
В районе Борщаговка на западе Киева прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу и припаркованные автомобили.
Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.
Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.