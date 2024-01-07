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    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    11 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    9 комментариев
    7 января 2024, 15:56

    Экс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

    Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

    В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.


    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

    Коментарии (77)
    6 января 2024, 18:14
    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО

    Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО

    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Европейского союза фиксируются признаки паники после ракетных ударов ВКС России, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

    Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».

    В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.

    Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.

    Коментарии (53)
    6 января 2024, 18:42
    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»

    Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку в акватории Черного моря с помощью противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны в субботу вечером.

    Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.

    В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».

    Коментарии (49)
    6 января 2024, 17:17
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певицу Веру Брежневу убрали из телевизионного новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на украинском телевидении.

    Украинский телеканал отказался от трансляции выступления исполнительницы Веры Брежневой в новогодние праздники и убрал ее из новогоднего концерта «Музыкальная платформа», сообщает «Царьград».

    Напомним, в декабре в Сети появился райдер с якобы требованиями Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах».

    Коментарии (22)
    7 января 2024, 05:22
    Глава МИД Японии неожиданно прибыла с визитом на Украину

    Глава МИД Японии Еко Камикава прибыла с внезапным визитом на Украину для встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой

    Глава МИД Японии неожиданно прибыла с визитом на Украину
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Японии Еко Камикава во время европейского турне прибыла с не анонсированным ранее визитом на Украину, чтобы провести ряд встреч, в том числе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает японское внешнеполитическое ведомство.

    «В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации», – приводит РИА «Новости» сообщение сообщение японского МИД.

    Отмечается, что Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и планах страны.

    Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля с участием украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Министр также примет участие в церемонии передачи Украине «крупногабаритного энергетического оборудования».

    Ранее японский МИД сообщал, что Камикава в ходе поездки должна посетить несколько европейских стран и США, однако визит на Украину заранее не анонсировался, отмечает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что японские ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут попасть в руки ВСУ, что будет рассматриваться как «однозначно враждебные в отношении Российской Федерации».


    Коментарии (23)
    7 января 2024, 11:04
    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на официальную отмену

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать праздник в этот день.

    По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает местное издание «Страна».

    Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».

    В 2022 году раскольничья Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.

    Коментарии (37)
    7 января 2024, 11:56
    В Британии сочли истеричным поведение Залужного

    Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Олег Исайченко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что у главкома ВСУ Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов ВС России по военным объектам на Украине.

    «У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

    Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

    Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (5)
    7 января 2024, 11:36
    На Украине допустили отключение света в ближайшие дни

    В Киеве предупредили об отключении света на Украине в ближайшие дни

    Tекст: Кристина Цыцура

    Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возможные отключения электроэнергии на Украине произойдут в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

    Дефицит мощности в пиковые часы из-за потребления электроэнергии неизбежен, передает РИА «Новости».

    По его мнению, отключения не будут тотальными, «это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок».

    Ранее Украину предупреждали о «крайне тяжелой» зиме.

    Коментарии (66)
    6 января 2024, 17:12
    Британский маршал ВВС Шелл: Киев не сравнится с мощью российского ВПК
    Британский маршал ВВС Шелл: Киев не сравнится с мощью российского ВПК
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса, даже если он соберет 1 млн беспилотных боевых дронов, заявил отставной британский маршал ВВС Шон Белл.

    Киев в 2024 году надеется собрать миллион беспилотников, но он не сможет сравниться с российской промышленностью по мощности или потенциалу, у него нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе, заявил Белл, передает радио Sputnik.

    До этого отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что у киевского режима не получится атаковать Россию миллионами дронов, поскольку выделенные на производство беспилотников средства разворованы.

    Коментарии (3)
    6 января 2024, 17:53
    Мэр Белгорода заявил об отмене рождественских богослужений

    Мэр Белгорода Демидов заявил об отмененных рождественских богослужениях

    Мэр Белгорода заявил об отмене рождественских богослужений
    @ Николай Хижняк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгороде отменены рождественские ночные богослужения из-за складывающейся оперативной обстановки, заявил градоначальник Валентин Демидов.

    Богослужения решили отменить по согласованию с владыкой Иоанном, настоятели храмов доведут прихожанам всю информацию, написал Демидов в своем Telegram-канале.

    До этого в субботу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что расчеты ПВО сбили на подлете к Белгороду украинскую воздушную цель.

    В прошлую субботу город подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами.

    Коментарии (0)
    6 января 2024, 19:25
    Венгрия заявила о невозможности архитектуры безопасности Европы без России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая архитектура европейской безопасности не сможет существовать без российского участия, Евросоюз должен выступить в решающей роли в обсуждениях этого вопроса, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

    Будущая архитектура безопасности Европы невозможна без участия России, но когда такие переговоры смогут пройти, и кто в них будет участвовать, пока неясно, сказал Бока в интервью финской газете Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    Он также подтвердил позицию Будапешта о необходимости прекращения огня и урегулирования украинского кризиса с помощью переговорного процесса.

    Также министр пояснил, что голосование парламента Венгрии по ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО зависит от того, насколько быстро и эффективно укрепится доверие между Венгрией и Швецией, что «что позволит успокоить венгерских парламентариев, у которых есть сомнения и озабоченности».

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    7 января 2024, 09:33
    Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

    Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу.

    По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

    Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

    «Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

    «Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

    Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    7 января 2024, 13:29
    В Воздушных силах ВСУ не верят в задержку истребителей F-16 из Дании

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.

    По словам Игната, для Украины тема передачи истребителей F-16 стала достаточно чувствительной, так как пилотам приходится в быстрые сроки проходить подготовку, передает РИА «Новости».

    «Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков», – приводит слова Игната украинское издание Hromadske.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Игнат же заявил, что данные из статьи издания Berlingske не подтверждаются официальными заявлениями.

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    6 января 2024, 21:34
    Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель украинской службы безопасности (СБУ) Василий Малюк получил звание генерал-лейтенанта, повышение получил и его зам, такие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Малюку присвоено звание генерал-лейтенанта, его заместитель Александр Поклад получил звание генерал-майора, передает ТАСС со ссылкой на указы Зеленского.

    Ранее Малюк заявлял, что Киев решил усилить диверсии на территории России.

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    7 января 2024, 01:52
    ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие

    ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ в канун Рождества обстреляли Донецк, удары пришлись по территории центральной городской больницы №6 в Ленинском районе города.

    Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».

    Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.

    Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.

    Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.

    По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.

    Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.

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