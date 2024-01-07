Экс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой

Tекст: Алексей Дегтярев

Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.



