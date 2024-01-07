Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?3 комментария
В Дагестане из-за скальных обвалов оказались перекрыли две дороги
Движение автомобилей по двум автомобильным дорогам в горном Тляратинском районе Дагестана из-за скальных обвалов остановлено, сообщили в Telegram-канале Дагестанавтодора.
Движение остановлено на участке 28 – км 29 с 21.00 с 6 января 2024 года. Также закрыт подъезд от автодороги Тлярата – Камилух – Гагар к селу Тлянада км 2 с 22.30, передает РИА «Новости».
Сейчас идет расчистка трасс.
Ранее сообщалось об обрушении скалы на жилые дома в Мексике.