Скала обрушилась на жилые дома в Мексике

11 сентября 2021, 08:45

Десять жилых домов накрыло оползнем в Тлальнепантле, штат Мехико, спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ. Издание Milenio сообщило со ссылкой на главу муниципалитета Расиеля Переса Круса, что «холм Чикиуите обрушился в районе Ласаро-Карденас в Третьем секторе», в результате «восемь человек оказались под завалами, но четверых уже удалось извлечь», передает РИА «Новости». Обвал горной породы разрушил или повредил десять жилых домов. На месте работают экстренные службы, власти просят не приближаться к месту происшествия, чтобы не затруднять работу спасателей. Сохраняющаяся опасность нового оползня препятствует проведению активной спасательной операции и установлению точного числа пострадавших. Первый оползень в этом районе произошел 7 сентября из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в штате Герреро на северо-западе страны и ощущалось в 15 штатах, включая штат Мехико. Жители домов, которые пострадали в пятницу, в среду получили уведомления о риске нового обвала и необходимости переезда.

10 сентября 2021, 10:43

Текст: Наталья Ануфриева

При начислении пенсии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель будет учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата Бундестага, сумма будет существенной – около 15 тыс. евро в месяц, пишут немецкие СМИ. Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. Так, при начислении Меркель пенсии будут учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата бундестага, пишет Deutsche Welle. Пенсия за деятельность Меркель в парламенте будет начислена в соответствии с Законом о депутатах Бундестага, а за работу в правительстве – по Закону о федеральных министрах от 1953 года. Кроме того, сумма пенсии будет весьма существенной и потому, что Меркель долгие годы находилась на государственной службе: согласно параграфу 20 закона о депутатах Бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, так как стаж ее работы в парламенте составляет 31 год. Также федеральные канцлеры имеют право на 27,74% от своей прежней зарплаты после минимум четырех лет пребывания в должности. С каждым дополнительным годом размер пенсионного пособия увеличивается на 2,39167% до максимального значения 71,75%. В результате Меркель может рассчитывать на пенсию в размере около 15 тыс. евро в месяц. У нее остается и пожизненное право на личную охрану и служебный автомобиль с водителем, за ней сохранится офис в здании Бундестага в Берлине и небольшой штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря. Напомним, 26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Ранее она поддержала своего однопартийца Армина Лашета, по ее мнению, он в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Меркель пугает немцев призраком ГДР. В Германии заявили о «незаконном вхождении» Дальнего Востока в состав России 10 сентября 2021, 10:02

Текст: Алина Назарова

Журналист Петер Диттмар в статье для немецкого издания Die Welt выразил мнение, что Россия в XIX веке якобы незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. В публикации детально описываются якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению, однако умалчивается политика западных колонизаторов в самом Китае. При этом автор сетует, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники. Диттмар утверждает, что Пекин не забыл этот давний эпизод из своей истории, передает РИА «Новости». Журналист также сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году не стали возвращать территории Китаю, несмотря на данные обещания. «Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу «собирания русских земель», то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий», – утверждает он. В 1858 году Россия заключила с маньчжурской Империей Цин, контролировавшей в то время Китай, Айгунский трактат, установивший границу между двумя странами по реке Амуру. До маньчжурского завоевания Китая, окончательно завершившегося лишь через 25 лет после подписания Айгунского договора, упоминаемая в соглашении территория была частью маньчжурского ханства Хоу Цзинь. По договору левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. В 1860 году документ был существенно расширен Пекинским трактатом. Граф Муравьев-Амурский – первый генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока. Он сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Ему принадлежит организация процесса возвращения Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Граф служил генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 год. В январе 1854 года император Николай I предоставил Муравьеву право вести все отношения с китайским правительством по разграничению восточных окраин Российской империи, а в мае 1858 года граф добился заключения Айгунского трактата. За этот договор генерал-губернатор получил титул графа Амурского. Грузия начала строительство девятикилометрового тоннеля к России 10 сентября 2021, 14:19

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

10 сентября 2021, 19:33 Текст: Дарья Григоренко

Компания Xiaomi начала блокировать использование смартфоны собственного производства в некоторых частях мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма уже столкнулись с этой проблемой. Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на XDA-developers. Отмечается, что пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода блокировки на смартфоне Xiaomi: для этого телефон нужно перепрошить на неофициальный кастом. В январе администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным 10 сентября 2021, 13:10

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией. «Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией». Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский. «Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии». Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России. Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

Текст: Алина Назарова

10 сентября 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома. «На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора. При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ. Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года. При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».

10 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Магазин «Магнит» в Москве решили закрыть после смертельного отравления арбузом 10 сентября 2021, 18:39

Текст: Алексей Дегтярев

Московский магазин «Магнит», где семья купила арбуз, после употребления которого погибли два человека, закрыли, пишут СМИ со ссылкой на источники. Расположенный на улице Совхозной магазин закрыли после смерти девочки-подростка и ее 61-летней бабушки, сообщил источник Life.ru. Между тем в самой компании заявили, что «Магнит» проведет собственное расследование по факту отравления людей арбузом. «Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», – цитирует сообщение компании ТАСС. Старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова сообщила, что следователи намерены проверить все продукты, которыми могли отравиться члены семьи. «Будут исследованы все продукты, которые находились в квартире», – сказала она РИА «Новости». Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. В Минске заявили о стратегической победе Путина в переговорах с Лукашенко 10 сентября 2021, 12:20

Текст: Наталья Макарова

10 сентября 2021, 12:20 Текст: Наталья Макарова «Договоренность Москвы и Минска по 28 союзным программам – это полигон для их дальнейшего распространения в рамках ЕАЭС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии. «Стратегическая победа Кремля заключается в том, что Россия вывела Белоруссию из переговорного формата в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формат двустороннего пакетного соглашения между Москвой и Минском», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский. По словам эксперта, «теперь Москва в рамках переговоров с другими участниками ЕАЭС будет обкатывать ту же схему с 28 интеграционными программами, которую ранее опробовала в переговорах с Минском». «Таким образом, грядущее подписание 28 союзных программ – это полигон для дальнейшего развития ЕАЭС», – убежден Петровский. «Согласно анонсированному содержанию программ видно, что белорусская сторона получает конкретные прозрачные механизмы доступа на российские рынки для своих производителей, в том числе в госзакупках. Теперь ни Россельхознадзор, ни прочие структуры не смогут закрывать российский рынок для белорусских производителей», – пояснил собеседник. «Но и российская сторона тоже выиграла, – подчеркнул Петровский. – Дело в том, что белорусская сторона выступала против унификации налоговой системы, но создание единых рынков нефти и газа с унификацией косвенного налогообложения говорит о том, что налоговый маневр отменять не будут». Эксперт добавил, что «работа по дорожным картам, которые стали союзными программами, началась с декабря 2018 года». «Изначально было видно, что это стратегическая задача. Никто не ожидал моментальных выгод», – заключил Петровский. Напомним, глава российского государства Владимир Путин после пере

Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы, сообщил МИД. «В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Послу было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Также Салливан и Рябков поговорили о других вопросах двустороннего характера. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Источник сообщал, что Салливана вызвали из-за вмешательства США во внутрироссийские дела. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией. Зеленский допустил вероятность войны с Россией 10 сентября 2021, 11:00

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС. В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он. Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу. Эксперты рассказали о выгодах России по итогам встречи Путина и Лукашенко 10 сентября 2021, 11:36

Текст: Елена Лексина

«Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии. «После встречи у белорусского руководства появились гарантии того, что Россия не бросит Белоруссию. Пожалуй, это главная политическая выгода Александра Лукашенко», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, «экономическое положение в Белоруссии серьезно ухудшается и уже чувствуется эффект секторальных санкций, введенных западными странами против Минска». «Запад продолжит оказывать давление на Лукашенко и его окружение, что будет отражаться на социально-экономической и политической ситуации в стране, – поясняет политолог. – Но теперь, заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко сможет минимизировать некоторые издержки и микшировать часть проблем. В частности, это касается открытого рынка России, инвестиций и кредитов». По мнению Кортунова, «главный выигрыш России состоит в том, что эта встреча может придать новый импульс экономической интеграции двух стран». «Россия давно выступала за ускорение интеграционных процессов и содержательного наполнения концепции Союзного государства», – напомнил эксперт. При этом собеседник отметил, что «Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее». «В плане интеграции все будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пойдет работа обеих стран по линии правительств, ведомств и министерств. В истории двусторонних отношений Москвы и Минска были случаи, когда договоренности по ускорению интеграции достигались, но белорусская сторона от них уходила. Сейчас у Минска нет других альтернатив, кроме экономического сближения с Москвой, поэтому отвертеться от достигнутых договоренностей стало труднее, чем это было до изоляции Белоруссии со стороны Запада», – объяснил Кортунов. В свою очередь главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что выигрыш по итогам переговоров получили обе стороны. Он убежден, что «координация сторон в формировании единого энергетического рынка и платежных систем быстро подтолкнет развитие единой промышленной политики, а значит, это будет одинаково выгодно и Москве, и Минску». В свою очередь главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что выигрыш по итогам переговоров получили обе стороны. Он убежден, что «координация сторон в формировании единого энергетического рынка и платежных систем быстро подтолкнет развитие единой промышленной политики, а значит, это будет одинаково выгодно и Москве, и Минску». Политолог указал, что «на встрече не было напрямую сказано о политической интеграции, но легкие полунамеки все же прозвучали». «В частности, это касается перспективы создания Союзного парламента. Но как известно, «поспешишь – людей насмешишь». Два президента согласились с этой формулировкой, которая одинаково понятно звучит как в России, так и в Белоруссии», – резюмировал Межевич. Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, заявил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как пояснил Путин, прежде чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран. Кроме того, российский лидер заявил, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года. Ранее политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Акула откусила руку мужчине в Египте 10 сентября 2021, 21:05 Текст: Вера Басилая

На средиземноморском побережье Египта акула напала на мужчину и откусила ему часть руки, после происшествия власти закрыли пляж. Нападение произошло в море, в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман, где акула атаковала мужчину и откусила ему часть конечности, сообщила газета Youm7, передает РИА «Новости». Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, а власти решили закрыть пляж до выяснения всех обстоятельств. Теперь министерство окружающей среды Египта выясняет, какая именно рыба напала на мужчину. До этого в 2017 году на пляжах Хургады белые акулы нападали на туристов. Ранее проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить и выбраться из его пасти. В Кремле оценили слова Зеленского о возможности войны между Россией и Украиной 10 сентября 2021, 13:08

Текст: Алина Назарова

Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полноценной войны с Россией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «С сожалением», – ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям. Отвечая на вопрос, видят ли такую опасность в Москве, Песков указал, что рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, и Кремль не хотел бы им предаваться, передает ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой». Также Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.