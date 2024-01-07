Политолог: Забота о семьях героев СВО – задача для всех чиновников

Политолог Линдигрин: Рождественская встреча Путина с семьями героев СВО стала сигналом для всех чиновников

Tекст: Олег Исайченко

«Вся наша страна – одна большая семья. И этот тезис подтверждается в очередной раз. Теплый семейный праздник Рождества Христова президент решил провести с семьями героев, погибших в ходе спецоперации», – сказала Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

«Гибель каждого российского солдата для президента – личная трагедия. Поэтому дни, когда хочется побыть рядом с семьей, Владимир Путин проводит с теми, кто потерял своих любимых: мужей и отцов. Президент рядом, он лично поддерживает эти семьи. И, конечно, эта встреча – безусловный сигнал для всех чиновников: люди всегда должны чувствовать поддержку и заботу, человеческое участие в решении их проблем», – добавляет собеседница.

«Эта встреча также лишний раз подтверждает, что политика нашего президента опирается на традиционные христианские ценности. Он лично присутствует на торжественных богослужениях и поздравляет граждан страны с этим праздником. И благодаря таким ценностным установкам, Россия всегда будет единым государством, несмотря на многообразие религий в нашей стране», – акцентирует политолог.

По ее словам, сейчас страна всему миру демонстрирует пример сплоченности и единства. И немалую роль в этом сыграла политика президента. «Ответственность за будущее государства, за его жителей – все это прослеживается в каждом шаге российского лидера», – поясняет эксперт.

«И спецоперация, в данном случае, это тоже борьба за наше будущее. Будущее, где Россия – суверенное государство, которое всегда защищает свои национальные интересы и проводит независимую политику. Пока на Украине пытаются очернить Рождество, в нашей стране его проводят в кругу родных и близких, сохраняя все ценности государства», – заключила Линдигрин.

Напомним, Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, мероприятие прошло в подмосковной резиденции президента. Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».

«Рождество – один из самых теплых праздников. Так же, как в России Новый год отмечают, и Рождество отмечают как семейный праздник. Может быть, он даже более семейный, чем Новый год. Он, повторяю, теплый, очень мягкий, душевный, один из самых любимых праздников в России», – цитирует Путина сайт Кремля.

«В этот день хочется что-то доброе сказать друг другу, как-то поддержать друг друга. И православные христиане, а это большинство населения России, и представители других наших конфессий – наших традиционных, братских конфессий – поздравляют православных христиан. Так же, как и христиане поздравляют своих братьев – представителей других религий – в дни их праздников», – добавил он.

Сам праздник глава государств встретил также в Ново-Огарево. Богослужение, на котором присутствовал президент, прошло в домовой церкви.