У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Путин назвал Рождество теплым и душевным праздником
Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО назвал Рождество одним из самых любимых праздников в России
Президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огареве с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции, назвал Рождество «теплым и душевным» праздником, во время которого проявляется единение народов России.
«Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным... Может быть, даже это более семейный праздник, чем Новый год... Один из самых любимых праздников в России», – приводит слова президента ТАСС.
Путин добавил, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», когда православные христиане и представители других религий поздравляют друг друга.
При этом он напомнил, что даже в Рождество российские воины отстаивают интересы страны с оружием в руках.
Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.