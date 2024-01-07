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    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    7 января 2024, 00:52

    Путин назвал Рождество теплым и душевным праздником

    Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО назвал Рождество одним из самых любимых праздников в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огареве с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции, назвал Рождество «теплым и душевным» праздником, во время которого проявляется единение народов России.

    «Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным... Может быть, даже это более семейный праздник, чем Новый год... Один из самых любимых праздников в России», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин добавил, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», когда православные христиане и представители других религий  поздравляют друг друга.

    При этом он напомнил, что даже в Рождество российские воины отстаивают интересы страны с оружием в руках.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.

    5 января 2024, 02:57
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

    В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, могут свидетельствовать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, заявило британское ТВ.

    Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

    Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.

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    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

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    4 января 2024, 06:37
    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла

    Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в текстах песен Димы Билана и Николая Баскова нет смысла

    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале «Песня года», нет смысла, заявил певец и композитор Юрий Лоза, особо возмутившись Баскова и Билана.

    «Я нашел себе новое развлечение – параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», – приводит слова Лозы ТАСС.

    Артист привел несколько цитат из популярных песен. В частности, указал на строчку из песни Димы Билана: «через день я живу на распятье».

    Кроме того, Лозе не понравились слова «а сердце было камень, чиркнули спичку в пламя» из песни Николая Баскова.

    Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины включило Лозу в список угрожающих нацбезопасности страны российских деятелей.

    Кроме него в список вошли гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, певцы и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие.

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    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

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    6 января 2024, 11:02
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (12)
    4 января 2024, 12:52
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях», – приводит указ РИА «Новости».

    Аналогичное право, говорится в указе, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.

    Ранее Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    Коментарии (66)
    4 января 2024, 05:28
    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе за три месяца удалось обезвредить 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками.

    «За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ», – сообщило Минобороны России, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в ежесуточном режиме.

    Перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой, вес защитной амуниции достигает 30 кг. Обнаруженные боеприпасы вывозят на закрытый полигон и взрывают в глубокой яме – таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.

    Ранее морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе. В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины.

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    4 января 2024, 06:54
    В Севастополе приостановили движение катеров и парома

    В Севастополе приостановили движение пассажирских катеров и парома

    Tекст: Денис Тельманов

    Прогулочные катера и паром в Севастополе в четверг утром не осуществляют движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города

    «Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В дирекции не стали назвать причины прекращения движения морского транспорта.

    Отмечается, что для сообщения между двумя частями Севастополя организовано движение автобусов, которые будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.

    Ранее сообщалось, что над акваторией Севастополя сбили ракету. При этом по информации спасательной службы города никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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    4 января 2024, 01:22
    Патриарх Кирилл назвал аятоллу Хаменеи «дорогим братом»

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Ирана Раиси и аятолле Хаменеи в связи со взрывами в Кермане

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси обращение, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов в иранском городе Керман.

    «Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. В результате преступления погибли и получили ранения многие люди. Примите мои глубокие соболезнования», – говорится в заявлении патриарха, размещенном на официальном сайте Московского Патриархата.

    Он попросил иранских руководителей передать «слова поддержки и утешения семьям убиенных, пожелания скорейшего выздоровления раненым».

    «Всемилостивый Творец да утешит их в минуты скорби и боли», – подчеркнул Кирилл.

    При этом он обратился к аятолле Али Хаменеи словами «Дорогой брат!», а к Эбрахиму Раиси – «Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент».

    Ранее сообщалось, что число погибших во время траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани возросло до 103 человек, еще 141 получили ранения.

    Соболезнования руководству Ирана в связи с терактом направил президент России Владимир Путин.

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    4 января 2024, 03:03
    Фотоловушка сняла амурского тигра рядом с Владивостоком

    Амурский тигр попал в объектив фотоловушки на фоне Владимостока

    Tекст: Денис Тельманов

    Ученые нацпарка «Земля леопарда» в Приморье получили первое в истории видео с амурским тигром на фоне Владивостока.

    «Фотоловушка наглядно показала, что редкие кошки – соседи горожан», – рассказал РИА «Новости» представитель нацпарка.

    Он добавил, что видео получено на территории нацпарка у берега Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный, который входит в состав Владивостокского городского округа.

    Сначала на кадрах с ловушки видно очертания Владивостока, а затем взрослого амурского тигра, которому ученые присвоили номер «T 115M».

    Отмечается, что зверь решил отдохнуть на открытом прогреваемом месте напротив фотоловушки, поэтому на видео запечатлено, как тигр умывается и смотрит в сторону Владивостока.

    По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. На охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 58 взрослых тигров.

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов, работников заповедников, егерей, которые создают условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России.

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    4 января 2024, 13:29
    Путин подписал закон о приеме в гражданство проживавших в Крыму до марта 2014 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке», – приводит указ РИА «Новости».

    Среди имеющих такое право значатся граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в России.

    Ранее Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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    4 января 2024, 06:08
    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье

    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье, а обратиться в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство БАДов с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее действие на здоровье человека, поэтому при серьезной алкогольной интоксикации необходимо обратиться в больницу, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.

    «Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут», – приводит слова Бондаренко ТАСС.

    Она напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать умеренность в еде и напитках, а в случае похмелья подбирать средство для лечения нужно в зависимости от симптомов.

    Так, при повышении давления нужно принимать препараты, нормализующие его, а в случае головных болей – аспирин.

    Гепатопротекторы помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а противорвотные препараты избавят от тошноты.

    Неприятные ощущения в желудке уберут препараты для снятия изжоги. Однако специальные препараты для снятия сильной интоксикации может назначить только врач. В частности, если одним пациентам достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, то другим требуется помощь врача, который может поставить капельницу, отмечает агентство.

    Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки.

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    4 января 2024, 05:13
    В России снизилось число пожаров в жилых домах

    В России в 2023 году произошло на 18 тыс. пожаров в жилых домах меньше, чем в 2022

    Tекст: Денис Тельманов

    Число пожаров в жилых домах в России в 2023 году снизилось на 18 тыс. по сравнению с 2022 годом, сообщает МЧС.

    «За 2023 год произошло почти 92 тысячи пожаров в жилье. Это на 18 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что при этом в ряде регионов – на Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях – произошел рост количества пожаров в жилых помещениях.

    В МЧС рассказали, что более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, каждый третий пожар – из-за неосторожного обращения с огнем.

    В ведомстве рекомендовали россиянам оснастить жилые помещения автономными пожарными извещателями, благодаря которым, по данным МЧС, ежегодно от огня удается спасти 500 человек.

    Ранее сообщалось, что в Москве на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор, огонь распространился на площади 200 кв. м.

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    5 января 2024, 14:22
    Подписи из 19 регионов поступили в избирательный штаб Путина

    Листы с подписями в поддержку Путина на должность президента России поступили из 19 регионов

    Подписи из 19 регионов поступили в избирательный штаб Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписи из 19 российских регионов поступили в избирательный штаб кандидата в президенты России – действующего главы государства Владимира Путина.

    Так, в штаб российского лидера поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря штаба Александры Суворовой, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи.

    Уточняется, что теперь подписи будут направлены на проверку юристам штаба.

    Напомним, 30 декабря в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Путина на выборах в 2024 году в штаб направили более 500 тыс. подписей.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    6 января 2024, 22:50
    «Дом-корабль» на Тульской загорелся в Москве

    В «Доме-корабле» рядом со станцией метро Тульская произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В 14-этажном доме на Большой Тульской улице (д.2), известном как «дом–корабль» за необычный внешний вид и длину свыше 400 метров, произошел пожар.

    «Возгорание произошло на одном из балконов. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в экстренных службах.

    Отмечается, что огонь успел распространиться на площади 5 кв. м. в одной из квартир на 11 этаже.

    Ранее в Ленобласти загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца.

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