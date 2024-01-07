Путин назвал Рождество теплым и душевным праздником

Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО назвал Рождество одним из самых любимых праздников в России

Tекст: Денис Тельманов

«Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным... Может быть, даже это более семейный праздник, чем Новый год... Один из самых любимых праздников в России», – приводит слова президента ТАСС.

Путин добавил, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», когда православные христиане и представители других религий поздравляют друг друга.

При этом он напомнил, что даже в Рождество российские воины отстаивают интересы страны с оружием в руках.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.