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Путин встретил Рождество в Ново-Огареве
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огареве
Президент России Владимир Путин празднует Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Богослужение в честь праздника, на котором присутствовал президент, прошло в домовой церкви резиденции, передает корреспондент РИА «Новости».
Перед Рождеством глава государства встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, вместе они также посетили рождественскую службу.
В домовой церкви Ново-Огарево Путин встречал Рождество и в 2022 году. А в 2023 году президент посетил на Рождество богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.