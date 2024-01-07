Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

Tекст: Антон Антонов

Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.