Гладков предложил отправить белгородских школьников на отдых в другие регионы

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство области готово сформировать группы, чтобы отправить их в загородные лагеря в другие области, есть соответствующие предложения от других глав регионов, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в середине января в Крыму заработает круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье», уже запланирована поездка 277 детей из Шебекинского округа.

Гладков попросил родителей из Белгорода обращаться с этим вопросом в администрацию города, региональное министерство образования и к директорам школ.