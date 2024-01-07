Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?3 комментария
Гладков предложил отправить белгородских школьников на отдых в другие регионы
Белгородские власти могут отправить детей из региона, чтобы те смогли во время каникул отдохнуть в загородных лагерях других регионов, сообщил глава области Вячеслав Гладков.
Правительство области готово сформировать группы, чтобы отправить их в загородные лагеря в другие области, есть соответствующие предложения от других глав регионов, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в середине января в Крыму заработает круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье», уже запланирована поездка 277 детей из Шебекинского округа.
Гладков попросил родителей из Белгорода обращаться с этим вопросом в администрацию города, региональное министерство образования и к директорам школ.