В FT предупредили, что планы G20 приведут к ослаблению санкций против России

Tекст: Кристина Цыцура

Подобное ускорение затруднит соблюдение антироссийских и других санкций, пишет «Ура.ру» со ссылкой на FT. Также план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушит требования ряда санкций со стороны США.

По прогнозам Банка Англии, стоимость трансграничных транзакций, включая оптовые платежи между финансовыми учреждениями, розничные переводы и денежные переводы, достигнет 250 трлн долларов к 2027 году по сравнению со 150 трлн десятилетием ранее.

По этой причине в Британии реформу системы платежей сочли «институциональным провалом» G20 и призвали найти некий компромисс «для обеспечения соблюдения экономических санкций».

Ранее сообщалось, что власти Бразилии приветствуют участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах этого финансового явления.