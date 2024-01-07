Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?0 комментариев
FT: Финансовые планы G20 ослабят санкции против России
В FT предупредили, что планы G20 приведут к ослаблению санкций против России
Планы «Большой двадцатки» по ускорению международных платежей могут обернуться тем, что санкции против России будут ослаблены, пишет газета Financial Times.
Подобное ускорение затруднит соблюдение антироссийских и других санкций, пишет «Ура.ру» со ссылкой на FT. Также план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушит требования ряда санкций со стороны США.
По прогнозам Банка Англии, стоимость трансграничных транзакций, включая оптовые платежи между финансовыми учреждениями, розничные переводы и денежные переводы, достигнет 250 трлн долларов к 2027 году по сравнению со 150 трлн десятилетием ранее.
По этой причине в Британии реформу системы платежей сочли «институциональным провалом» G20 и призвали найти некий компромисс «для обеспечения соблюдения экономических санкций».
Ранее сообщалось, что власти Бразилии приветствуют участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.
Напомним, прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах этого финансового явления.