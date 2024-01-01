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    22 комментария
    1 января 2024, 18:20

    2023 год стал худшим для доллара

    2023 год стал худшим для доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Почему доллар растерял свои позиции к концу года, какое будущее его ждет, и кому везет больше, чем американской валюте?

    Bloomberg назвал 2023 год худшим для доллара США с начала пандемии коронавируса. Индекс американской валюты сократился почти на 3% – и это самое резкое снижение с 2020 года.

    «Рынки настроены по сценарию «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, но не усиливать инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», – приводит агентство слова эксперта по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB Аманды Сундстрем.

    На самом деле, год назад эксперты тоже были уверены, что ФРС прекратит повышать ставки, и начнет их снижать. По их мнению, это должно было произойти в конце 2023 года. Однако этот уверенный прогноз не оправдался. Теперь все уверены в развороте политики ФРС в 2024 году. Именно это и стало основной причиной падения доллара к мировым валютам в конце года.

    В середине декабря регулятор сохранил положение без изменений, однако дал сигнал о ее снижении. Инфляция и темпы роста американской экономики начали замедляться. В конце года был пересмотрен в сторону понижения темп роста американской экономики за третий квартал 2023 года. Оценка динамики ВВП снизилась с 5,2% до 4,9%.

    «Это все еще сильный рост. Экономика США справляется с кризисом лучше Европы. Однако в условиях замедления темпов рынок рассчитывает на скорое снижение ставок, и пересмотр оценок ВВП учитывает эти ожидания», – отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

    Таким сигналом для рынка стало снижение дефлятора потребительских расходов (PCE), который уменьшился в основном из-за падения цен на бензин и замедления роста цен на услуги, отмечают аналитики.

    «Если процентная ставка ФРС с марта следующего года начнет снижаться, это повлияет на привлекательность доллара. Мягкая риторика ФРС по итогам декабрьского заседания показала, что члены FOMC настроены на многократное снижение уровня кредитных ставок в США в 2024 году. Напротив, Европейский центральный банк и Банк Англии заявили об отсутствии намерения снижать ставки в ближайшее время. Эти разнополярные перспективы в монетарной политике и оказали сильное давление на доллар в конце года», – считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

    «Сейчас участники рынка ожидают, что ФРС снизит ставку в марте 2024 года с вероятностью около 90%. Поэтому доллар в конце декабря торгуется на значительном минимуме по отношению к другим валютам»,

    – полагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    На фоне ослабления доллара укрепились все мировые валюты. В частности, благодаря «медвежьему» тренду доллара китайский юань в 2024-м укрепится впервые за три года, предсказывают эксперты Bloomberg.

    «Ожидаемый цикл снижения ставок крупных центральных банков в следующем году поможет сузить разницу в процентных ставках между США и Китаем и ослабить давление на отток капитала. Однако иностранные инвесторы, скорее всего, сохраняют осторожность в отношении китайских инвестиций из-за продолжающихся потрясений в сфере недвижимости, слабого восстановления экономики и нестабильности между Китаем и США», – написал Кен Ченг, главный валютный стратег по Азии в Mizuho Bank, в прогнозе на 2024 год. В «БКС Мировых Инвестиций» видят предпосылки для повышения курса юаня до 7,10-7,12 к доллару.

    Отыгрывает падение и японская иена. «В ближайшие две недели у нас есть потенциал для еще небольшого роста до уровня 140, но мы отмечаем тенденцию на ослабление доллара», – говорят аналитики «БКС Мир Инвестиций».

    Что касается России, то ослабление доллара к мировым валютам на 3% вряд ли сможет изменить динамику курса рубля, где доллар вырос в прошлом году более чем на 20%.

    К концу года рублю удалось слегка окрепнуть и закончить 2023-й на отметке чуть ниже 90 рублей за доллар. Однако это объясняется, во-первых, налоговыми выплатами в конце месяца, а, во-вторых, новостями о планах Банка России многократно увеличить объемы продаж валюты в первом полугодии 2024 года. Эта новость имела сильный психологический эффект на рубль, считает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

    «Все понимают, что примерно до президентских выборов в марте 2024 года рубль будет сохранять относительную стабильность благодаря усилиям властей. Однако со второй половины 2024 года российская валюта вновь начнет ослабевать. Согласно статистике, после выборов рубль всегда терял. Это происходило либо сразу после голосования, как это было в 2018 году, либо через несколько месяцев, как в 2008-м и 2012 годах», – заключает эксперт.

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