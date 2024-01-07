У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью известного футболиста
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи со смертью Марио Загалло
Власти Бразилии объявили трехдневный государственный траур из-за смерти чемпиона мира по футболу в составе сборной страны Марио Загалло
«В память о вечном Марио Хорхе Лобо Загалло в стране объявлен трехдневный официальный траур», – сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА «Новости».
Футболист и экс-тренер сборной Бразилии Марио Загалло ушел из жизни в возрасте 92 лет.
Загалло четырежды становился чемпионом мира по футболу. Дважды достиг этого результата в качестве футболиста. В составе сборной Бразилии Загалло выигрывал мировое первенство в 1958 и 1962 годах.
В качестве тренера бразильской команды одерживал победу на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.
Возглавляя сборную Бразилии, дважды завоевывал Кубок Америки – в 1997 и 2004 годах. Под руководством Загалло бразильская национальная команда выигрывала Кубок Конфедерации (в 1997 и 2005 годах).
Ранее сообщалось, что умершего аргентинского футболиста Диего Марадону посмертно реабилитировали в Италии по делу о неуплате налогов.