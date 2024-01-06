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    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    6 января 2024, 21:07

    Обама предупредил Байдена об опасности Трампа

    WP: Обама нашел нужным предупредить Байдена об опасности Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден должен усилить предвыборную кампанию, так как есть риск возвращения Дональда Трампа на этот пост, такое предупреждение сделал 44-й американский президент Барак Обама.

    Обама якобы напрямую с Байденом и его помощниками говорил о необходимости перестроить кампанию и наделить штабы Байдена возможностью принимать решения без согласования с Белым домом, утверждают источники Washington Post, передает ТАСС.

    Разговор политиков проходил приватно в Белом доме, о разговоре публично не сообщалось. Обама советовал действовать агрессивнее в условиях жесткой конкуренции с республиканцами.

    Ранее Байден и Трамп назвали друг друга угрозой демократии.

    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

    Коментарии (35)
    4 января 2024, 21:39
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

    По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (37)
    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (33)
    6 января 2024, 12:17
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта

    Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта

    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Политики в США начали понимать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

    Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Коментарии (31)
    5 января 2024, 18:41
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американской администрации начал нарастать конфликт между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщили источники Axios.

    Жан-Пьер и Кирби на публике все также делят друг с другом подиум, пресс-секретарь больше рассказывает о внутренних делах США, а координатор – о международных вопросах, рассказали анонимные собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Но вне публики отношения между спикерами сложились напряженные. Это отчасти вызвано тем, сколько времени они оба проводят с прессой каждый день. Кирби, который якобы является фаворитом президента США Джо Байдена, не заявлял публично о планах стать пресс-секретарем, но в разговорах с коллегами говорил об этом, отметили источники.

    Жан-Пьер же планирует сохранить за собой пост пресс-секретаря после возможного переизбрания Байдена.

    По данным портала, разногласия между спикерами Белого дома начались весной 2022 года после ухода предыдущего пресс-секретаря – Джен Псаки. Кирби начал становиться более влиятельным на публике, за кулисами он добился близких отношений с Байденом. Президент часто просит его проводить для себя персональный брифинг.

    Кирби начал ездить с Байденом во время внутренних поездок по США, а не только во время международных визитов. Оба спикера появляются вместе перед журналистами только потому, что это «нравится» самому президенту США, заключили источники.

    Коментарии (19)
    6 января 2024, 11:30
    Москва прокомментировала заявление США о свободе вероисповедания

    Посольство России заявило об использовании США «религиозной карты» для решения своих задач

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон использует «религиозную карту», чтобы решать свои задачи в мире, так посольство России в США прокомментировало опубликованный американской стороной список стран, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания».

    Посольство обратило внимание на заявление Госдепартамента о включении России в список государств, якобы «вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих.

    В сообщении, в частности, говорится, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод. В ведомстве уточнили, что именно таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства во внутренние дела, передает РИА «Новости».

    В дипломатическом ведомстве добавили, что США не раз решали свои «узкокорыстные задачи», разыгрывая «религиозную карту» и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, бывшей Югославии.

    Посольство призвало США обратить внимание на собственные изъяны, отметив, что лицемерие американских властей поражает: например, они полностью игнорируют ненавистническую риторику режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, а также гонения на послушников Киево-Печерской лавры.

    Как указали в ведомстве, США необходимо осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий, в стране нет преследований по конфессиональному признаку.

    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической УПЦ в Тернопольской области и провели «зачистку» помещений духовного училища.

    Напомним, комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии – «продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США».

    Коментарии (3)
    6 января 2024, 20:02
    DM: Россия оказалась впереди США в битве за Арктику

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона опережает американскую и другие стороны за господство в арктической части земного шара, строя самый большой в мире ледокольный флот.

    Таяние льдов дает возможность исследования и использования ранее недоступных природных ресурсов, открывает новые торговые пути и дает стратегическое превосходство, пишет Daily Mail, передает RT.

    Соревнование в Арктике в ближайшие годы может стать важнее других мировых конфликтов, указывает издание.

    Ранее Росатом установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути – 35 млн тонн. Это более чем в пять раз превышает советский рекорд, установленный в 1987 году.

    Коментарии (4)
    5 января 2024, 11:12
    Российской экономике предрекли укрепление в 2024 году

    Сенатор Абрамов: Рубль укрепится в 2024 году на фоне затихающего украинского конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    В наступившем году украинский конфликт будет сходить на нет, это приведет в укреплению российской экономики, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

    По его словам, национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно, а российские энергоресурсы снова будут востребованы на европейском рынке, передает РИА «Новости».

    Абрамов отметил, что украинский конфликт может закончиться к лету, однако после выборов в России западные представители могут попробовать «раскачать» ситуацию.

    «У них это не выйдет. Они поймут, что в дальнейшем смысла нет поддерживать Украину», – подчеркнул политик.

    Также сенатор добавил, что после этого откроются новые рынки для российских энергоресурсов и восстановятся прежние.

    «Вполне возможно, мы к концу года вернемся к доллару и евро 70 и 80 рублей соответственно. С растущей экономикой и большими перспективами развития», – заметил он.

    Помимо прочего, политик заверил, что после окончание украинского конфликта приведет к смягчению санкций, это в первую очередь коснется

    Абрамов полагает, что первыми могут отказываться от санкций против РФ европейских компаний и бизнеса.

    В заключение Абрамов отметил, что уже сейчас антироссийская политика не привела к ожидаемым для Запада результатам, кроме потери всемирного доверия к инвестированию в западные страны.

    Тем временем в Польше уже заявили о провале экономической войны против России.

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    5 января 2024, 21:42
    Прокурор Нью-Йорка потребовала от Трампа в суде выплатить 370 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила в качестве наказания для 45-го президента США Дональда Трампа истребовать с него по делу о завышении стоимости активов 370 млн долларов.

    Генпрокурор намерена доказать, что за 10 лет Трамп завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 до 2,2 млрд долларов для получения кредитов, передает РИА «Новости».

    Эти кредитные средства должны были уйти на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

    В обращении к суду прокурор предложила обязать ответчиков, в том числе Трампа, выплатить 369,9 млн долларов. Также она запросила для Трампа и двух других обвиняемых пожизненный запрет на участие в рынке недвижимости Нью-Йорка.

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    5 января 2024, 20:49
    В администрации США увидели риск шатдауна

    C-SPAN: В администрации США увидели риск шатдауна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США до сих пор не согласован уровень расходов на 2024 год, это оставляет возможность для частичной приостановки работы, заявила глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг.

    Белый дом и конгресс не согласовали расходы на год, дедлайн назначен на 20 января, сказала Янг, передает «Газета.Ru» со ссылкой на C-SPAN.

    Она добавила, что ее пугает перспектива согласования расходов после этой даты. По ее словам, некоторые консерваторы в конгрессе хотят увидеть шатдаун правительства.

    В ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Украине и Израилю. Байден пояснял, что это сделано для того, чтобы не допустить шатдауна органов госуправления страны.

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    5 января 2024, 01:54
    Американцам обещали возможность проследить за процессом импичмента Байдена

    Конгрессвумен Грин заявила о возможности для жителей США проследить за процессом импичмента Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году у американцев появится возможность проследить за грядущим процессом импичмента президента США Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Конгресса страны Марджори Тейлор Грин.

    Такое мнение Грин высказала в интервью порталу Just the news, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре Палата представителей одобрила резолюцию о дальнейшем проведении расследования по делу об импичменте Байдена.

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    4 января 2024, 02:04
    Трамп обжаловал недопуск до праймериз в Колорадо

    Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск до праймериз в штате Колорадо

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей.

    «Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа. 

    Адвокаты Трампа отвергают позицию верховного суда Колорадо о том, что политик якобы участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции США.

    «Третий раздел не может быть применим для лишения Трампа права быть избранным», – говорится в документе.

    Ранее сообщалось, что Трамп обжаловал исключение из праймериз в штате Мэн.

    Представитель суда округа Кеннебек подтвердил, что штаб Трампа подал официальную апелляцию, документ находится на рассмотрении у судьи.

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    5 января 2024, 04:58
    О сыне Байдена решили снять документальный фильм

    New York Post сообщила о планах адвоката показать Хантера Байдена «приличным человеком» с помощью документального фильма

    Tекст: Антон Антонов

    Адвокат Кевин Моррис хочет показать Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, «приличным и трезвым человеком», для этого планируется снять документальный фильм.

    Как пишет New York Post, «проект Морриса покажет более приличного Хантера». В фильме сын президента США будет изображен человеком, который «рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь». Хантер Байден будет показан «трезвым взрослым человеком с продолжающимися уголовными расследованиями». New York Post отмечает, что нынешний облик Хантера Байдена похож на «фильм Квентина Тарантино с большим количеством не отличающейся вкусом наготы», передает РИА «Новости».

    Издание называет Морриса «сахарным братом» Хантера Байдена. Они познакомились в 2019 году в Калифорнии на мероприятии по сбору средств в рамках избирательной кампании Джо Байдена.

    Информатор налоговой службы США Джозеф Зиглер сообщал, что за три года Хантер Байден получил от Морриса 4,9 млн долларов «на покрытие расходов». В частности, речь идет о «просроченных налоговых счетах, судебных издержках, оплате жилья и автомобиля». «По крайней мере, один кредит с процентами Хантеру от Морриса на сумму не менее 1,2 млн долларов в 2020 году требует погашения, начиная с 2025 года», – сообщает издание.

    Моррис покупает у Хантера Байдена его картины. Сын президента США пользуется самолетом Морриса для полетов в Арканзас на суд по делу о снижении выплаты алиментов внебрачной дочери Нейви Робертс. Указывается, что Моррис был одним из главных действующих лиц в попытках скрыть содержание ноутбука сына президента США.

    Напомним, сообщалось, что с 2016 года сын Байдена пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в «непрекращающемся загуле», продолжая однако получать доходы и не оплачивая в положенные сроки налоги.

    Коментарии (3)
    6 января 2024, 03:24
    Байден и Трамп назвали друг друга угрозой демократии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву американскую демократическую систему. Трамп ответил, что Байден сам является угрозой демократии.

    Байден выступил в штате Пенсильвания. Выступление приурочено к годовщине штурма Капитолия 6 января 2021 года. Байден считает, что люди стали жертвами беспорядков в Капитолии «из-за лжи Дональда Трампа», они «умерли из-за того, что его ложь привела в Вашингтон толпу», передает ТАСС.

    Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова, отверг обвинения: «Они используют правительственные структуры в качестве оружия, а он говорит, что я угроза демократии». По словам Трампа, можно «взять десять президентов в истории» США, «и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден». Трамп также заявил, что Байден не способен работать: «Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США», – передает РИА «Новости».

    Байден также заявил, что Трамп восхищается главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе выступления Байден заявил: «Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном... в Овальном кабинете». Слова Байдена, который назвал Овальный кабинет «своим», вызвали недовольство пользователей соцсетей.

    В свою очередь Трамп заявил, что «восстановит мир с помощь силы на всей нашей планете».

    Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.

    Коментарии (4)
    6 января 2024, 21:42
    В США Байдену пригрозили отстранением от праймериз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующему президенту США Джо Байдену грозит отстранение от демократических праймериз, если верховный суд не восстановит его конкурента Дональда Трампа в Колорадо и Мэне, заявил госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт.

    Произошедшее в Колорадо и Мэне подрывает устои страны, это «позор», заявил Эшкрофт, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь добавил, что ожидает от верховного суда пересмотра решений о снятии Трампа с праймериз в этих штатах, но в случае, если этого не произойдет, то госсекретари вмешаются и обеспечат «применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену».

    Ранее Трамп обжаловал исключение из праймериз в штате Мэн и в Колорадо.

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