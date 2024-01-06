В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
Байден и Трамп назвали друг друга угрозой демократии
Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву американскую демократическую систему. Трамп ответил, что Байден сам является угрозой демократии.
Байден выступил в штате Пенсильвания. Выступление приурочено к годовщине штурма Капитолия 6 января 2021 года. Байден считает, что люди стали жертвами беспорядков в Капитолии «из-за лжи Дональда Трампа», они «умерли из-за того, что его ложь привела в Вашингтон толпу», передает ТАСС.
Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова, отверг обвинения: «Они используют правительственные структуры в качестве оружия, а он говорит, что я угроза демократии». По словам Трампа, можно «взять десять президентов в истории» США, «и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден». Трамп также заявил, что Байден не способен работать: «Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США», – передает РИА «Новости».
Байден также заявил, что Трамп восхищается главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе выступления Байден заявил: «Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном... в Овальном кабинете». Слова Байдена, который назвал Овальный кабинет «своим», вызвали недовольство пользователей соцсетей.
В свою очередь Трамп заявил, что «восстановит мир с помощь силы на всей нашей планете».
Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.