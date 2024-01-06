  • Новость часаУкраина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
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    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    6 января 2024, 18:42

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»

    Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку в акватории Черного моря с помощью противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны в субботу вечером.

    Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.

    В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».

    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


    Коментарии (20)
    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

    Коментарии (39)
    6 января 2024, 01:30
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

    Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Русскоязычная женщина, над которой с криками «Тут не Россия» издевались мужчины в автобусе в Вильнюсе, оказалась украинкой из Кривого Рога. При этом украинские СМИ уже успели заявить, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

    После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

    Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

    Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.

    Коментарии (49)
    6 января 2024, 13:30
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Ракетными войсками и артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» рядом с Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР), а также 127 артподразделений ВСУ, живая сила и техника в 138 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

    В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

    Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    6 января 2024, 12:17
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта

    Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта

    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Политики в США начали понимать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

    Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Коментарии (31)
    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

    Коментарии (28)
    6 января 2024, 15:59
    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированные Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard в зоне специальной военной операции в проходимости в трудной местности, утверждает Military Watch Magazine.

    Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».

    Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.

    У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.

    Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

    Коментарии (30)
    6 января 2024, 08:59
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Никитина

    Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении для деморализации противника, рассказал снайпер с позывным Леший.

    Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

    «После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», – пояснил он РИА «Новости».

    По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды. Леший заверил, что на расстоянии до двух километров он не позволит противнику выполнять боевые задачи.

    Накануне командир группы российского спецназа заявил об отступлении Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта на Артемовском направлении.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (11)
    6 января 2024, 05:53
    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву

    Кулеба призвал «не искать кипиш» в связи с заявлениями Госдепа об уровне военной поддержки Украины

    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления Госдепа об уровне военной поддержки Киева, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «не искать себе дополнительный кипиш на голову».

    «Не кипишуйте», – заявил Кулеба. Он добавил, что не нужно «бросать себя в состояние агонии и депрессии». Кулеба заявил, что речь «не идет о поддержке Украины в 2024 году». По его словам, «сумма поддержки может быть уменьшена», когда Украина «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также утверждает, что помощь Киеву «трансформируется» только после того, как Украина окажется в состоянии сама «справляться со своими потребностями». Пока же ей требуется поддержка, заявил Николенко, подчеркнув, что Конгрессу США следует «как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи». Николенко заверил, что «поддержка Украины – не благотворительность», а «инвестиция в американскую национальную безопасность».

    Напомним, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.


    Коментарии (14)
    6 января 2024, 11:02
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 19:52
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.

    Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

    Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.

    Коментарии (22)
    6 января 2024, 16:24
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты скоро прекратят поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, утверждают источники из Белого дома и Пентагона.

    США скоро уже не смогут обеспечить Украину ракетами-перехватчиками, их стоимость – от 2 до 4 млн долларов за единицу, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».

    До этого издание отмечало, что у спонсоров киевского режима на хватает оборудования и вооружения для нового контрнаступления вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее немецкие СМИ заявляли, что комплексы Patriot не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов.

    Коментарии (8)
    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 04:58
    В Раде сообщили, что изменение закона о мобилизации коснется уехавших с Украины

    Депутат Рады Чернев сообщил, что изменение закона о мобилизации коснется находящихся за пределами Украины граждан

    Tекст: Антон Антонов

    В законопроекте об изменениях, касающихся мобилизации на Украине, говорится и о мужчинах, которые сейчас находятся за границей, сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности Верховной рады Егор Чернев.

    Однако Чернев подчеркнул, что относительно уехавших с Украины мужчин сейчас «больше вопросов, чем ответов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, в конце декабря на Украине опубликовали законопроект, ужесточающий нормы мобилизации и военного учета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.

    Коментарии (3)
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      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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