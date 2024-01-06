Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

Tекст: Антон Антонов

По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.