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    Израиль в 2023 году попал в заколдованный круг
    В Германии заявили о попытке диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине
    СБУ заявила об уничтожении оператора «Киевстар» российскими хакерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    16 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    14 комментариев
    4 января 2024, 17:06

    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

    Welt: ЗРК Patriot не справился с ударами российских Х-32 по Украине

    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

    Германский журналист отметил неуязвимость и высокую скорость X-32, украинская ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot, оказалась бессильна перед ней, передает РИА «Новости».

    Шмидтке заявил, что крылатую ракету Х-32 сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

    Он сделал вывод, что Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине.

    4 января 2024, 09:28
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ, сообщило редакционное объединение SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

    Сообщается, что на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Расследование ведет Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности, передает ТАСС.

    Отверстия в трубопроводе обнаружила фирма-оператор трассы в конце ноября. Расследование ведется по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

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    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

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    4 января 2024, 00:03
    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским поставки Украине дальнобойных ракет

    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности
    @ Leszek Szyma/Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине и поставку ракет большой дальности.

    «Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», – приводит ТАСС сообщение Борреля в его микроблоге.

    Глава европейской дипломатии добавил, что на встрече также обсуждалось усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций, чтобы «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны не был реэкспортирован в Россию.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить Крымский мост».

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Коментарии (17)
    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

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    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

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    4 января 2024, 15:18
    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

    Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters.

    Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

    Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

    Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

    Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

    Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

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    4 января 2024, 10:18
    На Украине произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры в результате удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры в Очакове на юге Украины в результате удара, сообщил глава государственной администрации Николаевской области Виталий Ким.

    Он сообщил, что в четверг утром в результате удара произошло «возгорание на объекте энергетической инфраструктуры». Ким не уточнил тип и название объекта, передает ТАСС.

    Накануне ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники.

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    4 января 2024, 14:35
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников, поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно сведениям, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в настоящее время в рядах ВСУ воюет более 1,9 тыс. наемников, было уничтожено 5,9 тыс. иностранцев.

    Всего в ходе СВО на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наемников, свыше 8,5 тыс. из них – из Европы, более 1,7 тыс. – из Азии, более 2,7 тыс. – из Северной и Южной Америки, есть также наемники из Африки, следует из сообщения Минобороны.

    Также в ведомстве сообщили, что ВСУ получили от западных стран свыше 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 единиц ЗРК, более 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения и свыше 23 тыс. беспилотников. Поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов.

    В Минобороны заявили, что на ВСУ работает больше 500 спутников США и стран НАТО, из них более 70 военных и разведывательных. Кроме того, для обеспечения управления и связи ВСУ задействовано свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы. По его словам, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.

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    3 января 2024, 18:52
    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

    МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законной самообороной»

    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    В МИД Франции заявили, что Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, однако проигнорировали факт применения ВСУ кассетных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате украинского удара по мирным жителям Белгорода погибло 25 человек, в числе которых дети.

    Ранее президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется».

    Коментарии (17)
    4 января 2024, 13:23
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба, отвечая на вопрос о том, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы, в интервью CNN отметил, что у Украины нет плана «Б», поскольку все уверены в плане «А», передает РИА «Новости».

    Накануне обозреватель Роберт Кларк сообщил The Telegraph, что Запад начал сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (6)
    3 января 2024, 19:10
    Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

    В правительстве Германии заявили, что пока не готовы поставить Киеву ракеты Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт заявил, что Германия поставила Украине все, что возможно, но ни одной ракеты Taurus. По его словам, в Берлине следят за ситуацией  и действуют в соответствии с обстоятельствами, пишет «Коммерсант».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Коментарии (8)
    3 января 2024, 18:03
    Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на любую атаку ее территории

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал удары возмездия, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Слуцкий заявил, что если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу «истерической авантюры» Сикорского, Москва будет знать имена политических провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.

    «Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», – написал политик в Telegram-канале.

    Он отметил, что все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет, потому что на каждый удар Москва будет отвечать ударом возмездия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Напомним, Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

    Коментарии (11)
    3 января 2024, 19:59
    На предприятии в Николаевской области прогремели взрывы

    Глава ОВА Кухту: На предприятии в Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

    Кухту заявил, что на предприятии в Снигиревке прогремели несколько взрывов, детали выясняются, передает РИА «Новости».

    СМИ пишут, что в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.

    В то же время украинские паблики сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Коментарии (0)
    4 января 2024, 17:36
    Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
    Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные отражают атаку вооруженных сил Украины, сбито несколько различных воздушных целей, один человек пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что военные сбили несколько целей над Севастополем, все службы приведены в состояние боевой готовности.

    «Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», – заявил Развожаев.

    Также он сообщил, что осколок попал в дом на Глухова, предварительно есть один пострадавший. Кроме того, часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

    Ранее военные в Севастополе применили дымовую маскировку.

    До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 23:51
    Экс-депутат Рады: Ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники, сообщил бывший депутат Рады военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

    «В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т. д.), прилетела ракета», – приводит ТАСС заявление Луценко.

    По словам экс-депутата, объем материального ущерба уточняется.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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