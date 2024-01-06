  • Новость часаПВО России сбила в Херсонской области украинский Ми-8
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    2024 год принесет еще больше военных кризисов
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    Бастрыкин взял на контроль расследование избиения девочки-сироты детьми мигрантов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    6 января 2024, 16:17

    Бастрыкин взял на контроль расследование избиения девочки-сироты детьми мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование избиения детей в Нижнем Тагиле, к которому причастны несовершеннолетние из семьи мигрантов, сообщили в ведомстве.

    Следователи допросили участников происшествия, их родственников, свидетелей и других лиц, установлено, что к избиению причастны не достигшие возраста уголовной ответственности члены семьи азербайджанских трудовых мигрантов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По результатам судмедэкспертизы будет сделан вывод о характере причиненного вреда пострадавшей девочке, а также об уголовно-правовой квалификации. После этого будут подготовлены материалы для ходатайства перед судом для помещения нападавших в центр временной изоляции несовершеннолетних.

    Также СК проведет проверку по статье «Халатность» должностных лиц системы образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики.

    29 декабря братья-пятиклассники избили одноклассников возле одной из школ в Нижнем Тагиле. При этом якобы их мать снимала издевательства на видео и даже участвовала в процессе.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что девочка-сирота получила тяжелые травмы в результате избиения и оказалась в больнице.

    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


    Коментарии (18)
    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

    Коментарии (34)
    6 января 2024, 01:30
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

    Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Русскоязычная женщина, над которой с криками «Тут не Россия» издевались мужчины в автобусе в Вильнюсе, оказалась украинкой из Кривого Рога. При этом украинские СМИ уже успели заявить, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

    После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

    Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

    Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.

    Коментарии (47)
    5 января 2024, 18:18
    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным

    Политолог Скачко: Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации на Украине

    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным
    @ @bezuhlamariana

    Tекст: Андрей Резчиков

    Марьяна Безуглая отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного и максимально обострила конфликт между ними, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. В пятницу стало известно, что Безуглую решили убрать с должности замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

    «Безуглая выполнила свое предназначение по принципу – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Она до конца отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным. Но, с другой стороны, она заигралась, потому что этот конфликт стал достоянием гласности и привел к непредсказуемому результату – всплеску популярности Залужного и падению таковой у Зеленского, – продолжил специалист. – Но в конце концов Безуглая начала фонтанировать абсолютно бредовыми идеями. Например, она предложила не брать в армию тех людей, кто сможет ежемесячно платить 200 тыс. гривен (около 472 тыс. рублей)».

    Кроме того, депутат предложила отправить на фронт «святую святых» – клоунов и комиков студии «Квартал 95» – любимого детища Зеленского. «Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации, связанной с рассмотрением Верховной радой закона о мобилизации», – добавил политолог.

    По прогнозу Скачко, Безуглая сохранит статус народного депутата Украины и продолжит получать зарплату, «но то, что это отыгранная карта, которая дискредитирует режим, это вне сомнений».

    Что касается развития конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, то Скачко считает, что его исход зависит от позиции Вашингтона. «Пока США не определятся, кто им нужнее, оба будут выполнять свои задачи. По большому счету, они конкуренты между собой, а не по ситуации. Они оба готовы воевать и выступают за безудержную помощь Запада Киеву и использование украинцев в качестве пушечного мяса. Американцы шантажируют Залужного тем, что Зеленский может снять его с должности и сделать козлом отпущения за все провалы, а Зеленского тем, что Залужный в любой момент может заменить его на должности главы хунты», – подытожил Скачко.

    В пятницу стало известно, что замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской партии «Слуга Народа» Марьяну Безуглую хотят убрать с этой должности. Такое решение поддержали остальные члены комитета. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, решение было принято почти единогласно, воздержался только один человек. Далее вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов.

    Сама депутат тоже заявила, что ее отставку может утвердить только голосование в общем зале Верховной рады. Свое отстранение коллегами по комитету она назвала «рекомендацией». «Я никогда не сдамся и никакой шантаж не заставит меня отступить», – заявила депутат через соцсети.

    В ноябре прошлого года Безуглая требовала наказать Залужного за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий. Политик призвала Залужного и весь генералитет ВСУ уйти в отставку.

    Она также опубликовала в соцсетях пост с фотографиями Залужного в компании члена общественного антикоррупционного совета при минобороны Украины Даны Яровой, указав, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий не побывал ни в одном территориальном центре комплектования и соцподдержки.

    Позже западные и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским из-за провального контрнаступления. В последнее время этот конфликт вылился в противоречия вокруг скандального законопроекта об ужесточении мобилизации.

    Коментарии (20)
    6 января 2024, 09:18
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев

    Радиоведущий Старнс удивился решению Пентагона утаить от общественности госпитализацию главы Пентагона Остина

    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина.

    Тодд Старнс отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с первого дня Нового года госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, сообщает Ura.ru.

    Журналист обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США. «Почему [введена такая] секретность?» – задался вопросом журналист.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

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    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

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    6 января 2024, 10:46
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных

    Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за интенсивных ударов российских военных

    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные были вынуждены отвести системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    Как указал Гагин, интенсивность ударов российскими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что солдатам Украины пришлось отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отвода систем ПВО Украина оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении, украинским военным пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях.

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    5 января 2024, 18:41
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американской администрации начал нарастать конфликт между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщили источники Axios.

    Жан-Пьер и Кирби на публике все также делят друг с другом подиум, пресс-секретарь больше рассказывает о внутренних делах США, а координатор – о международных вопросах, рассказали анонимные собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Но вне публики отношения между спикерами сложились напряженные. Это отчасти вызвано тем, сколько времени они оба проводят с прессой каждый день. Кирби, который якобы является фаворитом президента США Джо Байдена, не заявлял публично о планах стать пресс-секретарем, но в разговорах с коллегами говорил об этом, отметили источники.

    Жан-Пьер же планирует сохранить за собой пост пресс-секретаря после возможного переизбрания Байдена.

    По данным портала, разногласия между спикерами Белого дома начались весной 2022 года после ухода предыдущего пресс-секретаря – Джен Псаки. Кирби начал становиться более влиятельным на публике, за кулисами он добился близких отношений с Байденом. Президент часто просит его проводить для себя персональный брифинг.

    Кирби начал ездить с Байденом во время внутренних поездок по США, а не только во время международных визитов. Оба спикера появляются вместе перед журналистами только потому, что это «нравится» самому президенту США, заключили источники.

    Коментарии (19)
    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

    Коментарии (28)
    6 января 2024, 09:38
    Голливудский актер перед гибелью в авиакатастрофе передал «привет из рая»

    NYP: Актер Оливер в своем последнем сообщении в социальных сетях перед гибелью передал «привет из рая»

    Голливудский актер перед гибелью в авиакатастрофе передал «привет из рая»
    @ ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до гибели в авиакатастрофе опубликовал свой последний – «жуткий» – пост в социальных сетях, передав «привет откуда-то из рая», сообщает The New York Post.

    В статье говорится, что всего за три дня до гибели Оливер опубликовал в социальной сети Instagram* «последний жуткий пост», передав «привет откуда-то из рая» и добавив: «За общность и любовь... 2024, мы идем», передает РИА «Новости».

    Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Cпасти никого не удалось.

    Ранее СМИ сообщили, что актер и две его несовершеннолетние дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах.

    Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 13:30
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Ракетными войсками и артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» рядом с Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР), а также 127 артподразделений ВСУ, живая сила и техника в 138 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

    В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

    Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    6 января 2024, 12:17
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта

    Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта

    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Политики в США начали понимать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

    Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Коментарии (23)
    6 января 2024, 08:42
    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

    Fars: В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило Fars.

    Красный флаг появился куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, передает РИА «Новости».

    Как отмечал в 2020 году американский телеканал CNBC, красные флаги в шиитской традиции символизируют несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого человека.

    Напомним, в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Сулеймани прогремели взрывы. По данным начальника службы экстренной помощи Кермана, в результате взрывов во время теракта погибли 103 человека, еще 141 получили ранения. По данным IRNA, погибших 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; ранения получили 284 человека. В пятницу глава МВД Ирана Вахиди заявил о задержании причастных к теракту в городе Керман.

    Коментарии (21)
    6 января 2024, 08:59
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Никитина

    Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении для деморализации противника, рассказал снайпер с позывным Леший.

    Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

    «После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», – пояснил он РИА «Новости».

    По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды. Леший заверил, что на расстоянии до двух километров он не позволит противнику выполнять боевые задачи.

    Накануне командир группы российского спецназа заявил об отступлении Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта на Артемовском направлении.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (11)
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