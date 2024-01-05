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Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за нападения на девочку в Нижнем Тагиле
Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области из-за нападения на девочку в Нижнем Тагиле
В связи с избиением девочки-сироты пятиклассниками в Нижнем Тагиле обращения направлены замгубернатора Свердловской области, в прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Как отметила Кузнецова в Telegram, «девочка-сирота из Нижнего Тагила с тяжелыми травмами после избиения» оказалась в больнице. Кузнецова сообщила, что обратилась к «замгубернатора по социальным вопросам Свердловской области, чтобы пострадавшему ребенку была оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая». Кроме того, обращения направлены в региональную прокуратуру для «проверки законности действий субъектов органов системы профилактики» и в «комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятым мерам».
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что школьницу выписали из больницы, в отношении родителей подозреваемых заведено административное дело, передает РИА «Новости».
«Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД», – сообщил он.
Горелых рассказал, что «пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекуном является бабушка», отец «трижды судим», мать лишена родительских прав и «отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы в женской колонии Нижнего Тагила».
Он предположил, что нападение могло произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку.
Напомним, 29 декабря братья-пятиклассники избили одноклассников возле одной из школ в Нижнем Тагиле. При этом якобы их мать снимала издевательства на видео и даже участвовала в процессе. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил: «И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех».