В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Зеленскому назвали единственный способ попасть в Крым
Глава крымского парламента Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
Президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, новый год начался с новых угроз с украинской стороны, однако до ялтинской набережной «Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», передает РИА «Новости».
Также Константинов отметил, что возможности украинского президента в данный момент сводятся к тому, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому».
«Киевский режим способен только устраивать мерзкие, кровавые теракты против мирных жителей», – добавил он, призвав отнестись к угрозам со всей серьезностью и не снижать уровень бдительности и готовности «упреждать любую украинскую гадость».
Ранее издание Economist сообщало, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий.