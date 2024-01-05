Зеленскому назвали единственный способ попасть в Крым

Глава крымского парламента Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

Tекст: Александра Юдина

По его словам, новый год начался с новых угроз с украинской стороны, однако до ялтинской набережной «Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», передает РИА «Новости».

Также Константинов отметил, что возможности украинского президента в данный момент сводятся к тому, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому».

«Киевский режим способен только устраивать мерзкие, кровавые теракты против мирных жителей», – добавил он, призвав отнестись к угрозам со всей серьезностью и не снижать уровень бдительности и готовности «упреждать любую украинскую гадость».

Ранее издание Economist сообщало, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий.