Economist заявил, что Зеленский «утратил свой юношеский задор»

Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий

Tекст: Антон Антонов

Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».

Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».

По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск». При этом Зеленский заявил, что «скорость достижения любого успеха» украинскими войсками зависит от военной помощи Запада. Зеленский попросил предоставить Украине ракеты Taurus, чтобы «разрушить» Крымский мост.

Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.