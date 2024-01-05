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    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    16 комментариев
    5 января 2024, 10:42

    Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протеста в Израиле

    Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протест перед домом израильского министра Ганца

    Tекст: Александра Юдина

    Семьи находящихся в заложниках палестинского движения ХАМАС израильтян организовали акцию протеста перед домом министра чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганца, пишет газета Jerusalem Post.

    Отмечается, перед домом министра в Рош-ха-Аине собрались семьи как минимум пяти заложников, передает РИА «Новости».

    По данным издания, люди призывают израильское правительство спасти жизни пленных любой ценой, в том числе ценой прекращения огня.

    Ранее ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля.

    3 января 2024, 21:29
    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля

    Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, следует из календаря мероприятий МУС.

    Публичные слушания по иску Южной Африки против Государства Израиль пройдут во Дворце мира в Гааге, передает RT.

    Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.

    ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.

    В МИД Израиля заявили, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и обвинили Преторию в сотрудничестве с «террористами».

    Напомним, парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране.

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    4 января 2024, 03:15
    Власти Ливана раскрыли подробности атаки Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте

    Власти Ливана установили, что атака Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте проведена с помощью истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль использовал истребители ВВС, а не беспилотные летательные аппараты при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте, сообщил источник в службе безопасности Ливана по итогам проведенного властями предварительного расследования.

    «По зданию в квартале Мушаррафия... было выпущено шесть ракет, две из них не разорвались. Каждая ракета весила примерно 100 кг. Ракеты, выпущенные одним из истребителей, пробили крышу здания в тот момент, когда в штаб прибыл заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури», – приводит ТАСС слова источника в службе безопасности Ливана.

    Cобеседник агентства отметил, что проанализировав точность попадания и вес ракет, эксперты пришли к выводу, что удары наносили военные самолеты, а не беспилотники.

    Сообщается, что в результате взрыва бомб вместе с Салехом аль-Арури погибли шесть человек, в том числе командиры группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся боевым крылом ХАМАС, и суннитской радикальной организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», еще 11 человек получили ранения.

    Лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла в своем телеобращении в среду заявил, что «израильское преступление не останется без справедливого возмездия».

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном.

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    3 января 2024, 17:26
    Стало известно о тайных переговорах Израиля о переселении в Конго жителей Газы

    The Times of Israel: Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху вела тайные переговоры с представителями Конго о приеме тысяч мигрантов из Газы в рамках «добровольного переселения», сообщил источник газеты The Times of Israel.

    Источник сообщил, что Конго якобы готово принять тысячи мигрантов из Газы, но ведутся переговоры и с другими странами. По данным издания, Израиль работает над возможностью выезда палестинцев из Газы после завершения военной операции. Газета отмечает, что «добровольное переселение» жителей Газы стало «ключевым» направлением политики правительства Нетаньяху, передает ТАСС.

    По данным The Times of Israel, Нетаньяху поддержал идею «добровольного переселения», осталось только найти страны, которые примут переселенцев из Газы.

    Партнеры Нетаньяху по коалиции, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич назвали добровольное переселение палестинцев в другие страны чуть ли не единственным способом решения конфликта. Бен-Гвир также выступил за возвращение еврейских поселений в сектор Газа, выведенных из анклава Израилем в рамках программы так называемого одностороннего размежевания с палестинцами в 2005 году, добавляет газета.

    Смотрич заявил, что «такая маленькая страна, как Израиль, не может позволить себе реальность, когда в четырех минутах от населенных пунктов находится рассадник ненависти и терроризма».

    Ранее СМИ сообщали, что Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек.

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    3 января 2024, 02:54
    Макрон отреагировал на израильскую атаку в Ливане

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя атаку израильского беспилотника в Ливане, призвал Израиль избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, «особенно в Ливане».

    «Макрон в ходе разговора с израильским министром и членом кабинета военных действий Бенни Ганцом сказал, что «очень важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане», и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем сторонам, прямо или косвенно вовлеченным в конфликт в регионе», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    2 января 2024, 15:01
    В Израиле скончался экс-глава «Моссад»

    В Израиле скончался глава «Моссад» во время войны Судного дня Цви Замир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году, сообщила канцелярия израильского премьера.

    По сообщению канцелярии, сегодня ночью скончался четвертый глава «Моссада» (1968–1974 годов) Цви Замир, в годы пребывания которого на посту проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с военной угрозой Израилю, кульминацией которой пришлась на начало войны Судного дня, передает РИА «Новости».

    В офисе премьера отметили, что под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.

    Как отметили в канцелярии, под руководством Замира «Моссад» завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом Ангел, с которым он лично участвовал в анализе информации, полученной накануне войны Судного дня и «драматического предупреждения о ее начале», отметили в канцелярии.

    Ранее Израиль рассекретил документы о теракте на мюнхенской Олимпиаде.

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    4 января 2024, 00:35
    Госдеп не нашел геноцида в действиях Израиля в секторе Газа

    Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США не видят в действиях Израиля в секторе Газа признаков геноцида

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США не видит в секторе Газа действий Израиля, которые бы подпадали под определение «геноцид», сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Мы не наблюдаем никаких действий, представляющих собой геноцид», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Так он прокомментировал обращение ЮАР в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа с требованием признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде. 

    «Это обвинения, которые не следует делать легкомысленно», – подчеркнул Миллер.

    Ранее сообщалось, что слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.

    Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.

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    2 января 2024, 23:16
    Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив, запланированный на следующую неделю, сообщают израильские источники.

    «По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», – передает RT со ссылкой на The Times of Israel.

    При этом источник издания подчеркнул, что перенос визита «не имеет ничего общего» с ударом израильского беспилоника по пригороду Бейрута, в результате чего погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате атаки израильского беспилотника в Ливане возросло до шести человек. Среди погибших – заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    3 января 2024, 22:21
    ЕС и Британия выступили против переселения жителей сектора Газа

    Представители ЕС и Британия выступили против переселения жителей сектора Газа за пределы анклава

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и МИД Великобритании осудили призыв израильских властей разработать план перемещения палестинцев за пределы сектора Газа.

    «Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича, клевещущих на палестинских жителей Газы и призывающих разработать план их переселения», – приводит ТАСС словам Борреля.

    В то же время МИД Соединенного Королевства выпустил заявление, в котором сказано, что Великобритания отвергает звучащие из Израиля предложения о насильственном переселении палестинцев из сектора Газа.

    «Великобритания решительно отвергает любое предложение о переселении палестинцев из Газы. Мы разделяем озабоченность наших союзников и партнеров о том, что жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению или релокации из Газы», – цитирует ТАСС заявление британского МИДа.

    В документе подчеркивается, что Газа – это «оккупированная палестинская территория», которая непременно будет «частью будущего палестинского государства».

    Агентство напоминает, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что выезд жителей сектора Газа в другие страны стал бы «гуманитарным решением» конфликта. С похожим заявлением выступил и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

    Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.

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    3 января 2024, 23:43
    «Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в Сирии

    «Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в сирийском Эт-Танфе

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе, расположенной в сирийском районе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании и контролируемой США.

    Атака стала «ответом на массовые убийства», совершаемые Израилем в отношении палестинцев в секторе Газа, и является частью усилий по «противостоянию американским оккупационным силам в Ираке и регионе», приводит ТАСС заявление движения.

    Отмечается, что атака на базу была совершена с помощью беспилотников, однако данные о последствиях удара не приводится.

    Ранее ракетному обстрелу подверглась американская база на месторождении газа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, по базе выпустили свыше десяти ракет.

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    2 января 2024, 22:11
    Количество жертв в Ливане возросло до шести человек

    Количество жертв израильского беспилотника в Ливане увеличилось до шести человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших в результате атаки израильского беспилотника на офис палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести человек.

    О росте числа жертв атаки израильского беспилотника сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

    По данным агентства, израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла».

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    4 января 2024, 05:55
    В результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»

    В результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Девять бойцов вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» погибли в среду в результате израильских ударов.

    Жертвами продолжающихся столкновений на границе двух стран стали местный представитель «Хезболла» Хусейн Язбек и восемь его сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    В ходе нападения шиитских формирований на казармы израильских войск в поселениях Биранит, Биркет-Риша, Довив и Зарит с использованием противотанковых ракет «Хезболла» потеряла пять своих бойцов.

    В ответ артиллерия Израиля обстреляла окрестности 12 населенных пунктов на юге Ливана и нанесла воздушные удары по Рас-эн-Накуре и Яруну, отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами десять военных позиций на севере Израиля в ответ на «агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа».

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    2 января 2024, 20:10
    Взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла», сообщили источники агентства Reuters.

    В результате взрыва в пригороде Бейрута, по предварительным данным, погиб член руководства ХАМАС Салех аль-Арури после атаки израильского беспилотника, также были уничтожены еще трое активистов, находившихся в здании, передает ТАСС.

    Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта.

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    4 января 2024, 03:32
    Блинкен решил посетить Израиль в ходе ближневосточного турне

    Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправится в ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправится в турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Израиль, сообщил высокопоставленны представитель Госдепартамента.

    «Госсекретарь Блинкен отправляется в регион... завтра вечером, чтобы посетить ряд столиц, включая, естественно, Израиль», – приводит ТАСС слова представителья Госдепа.

    Отмечается, что в состав делегации, сопровождающей Блинкена, войдет старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, который должен прибыть в Израиль уже в пятницу, 5 января.

    Ранее сообщалось, что после ударов Израиля по территории Ливана, в результате которых которой погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури, Блинкен отложил визит в Тель-Авив, который должен был состояться в конце недели.

    Однако в Госдепе заявили, что перенос визита Блинкена никак не связан с израильской атакой.

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    3 января 2024, 04:26
    Глава ВОЗ осудил удары Израиля по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа

    Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.

    «Я осуждаю сегодняшние удары по больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, находящейся под управлением Палестинского Красного Полумесяца», – приводит РИА «Новости» заявление Гебрейесуса в своем микроблоге.

    Глава ВОЗ сообщил, что среди погибших был пятидневный младенец, и назвал бомбардировки бессовестными.

    Во вторник Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что в результате израильских ударов по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа пять человек погибли и еще трое получили ранения.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта, «особенно в Ливане».

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    3 января 2024, 04:13
    Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами военные позиции на севере Израиля

    «Хезболла» заявила об обстреле ракетами десять военных позиций на севере Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли за сутки удары по десяти военным позициям на севере Израиля, говорится в коммюнике военно-информационной службы «Хезболла».

    «Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа», – приводит ТАСС фрагмент заявления. 

    Отмечается, что шиитские формирования атаковали ракетами и минометными снарядами механизированные патрули и казармы в поселениях Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Митат, Рамима, Штула и Эйлит. В коммюнике утверждается, что «все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания», сообщает ТАСС.

    Кроме того, ракеты были выпущены по постам израильских войск в пограничных районах Джель-эль-Алям, Эль-Абад, Эль-Мердж и Эс-Самака, приводит данные «Хезболла».

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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