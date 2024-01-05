За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.27 комментариев
Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протеста в Израиле
Семьи заложников ХАМАС устроили акцию протест перед домом израильского министра Ганца
Семьи находящихся в заложниках палестинского движения ХАМАС израильтян организовали акцию протеста перед домом министра чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганца, пишет газета Jerusalem Post.
Отмечается, перед домом министра в Рош-ха-Аине собрались семьи как минимум пяти заложников, передает РИА «Новости».
По данным издания, люди призывают израильское правительство спасти жизни пленных любой ценой, в том числе ценой прекращения огня.
Ранее ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля.