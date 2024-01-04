За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с недружелюбным приемом во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA.
Шольц вместе с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке («Зеленые») и премьер-министром региона Райнером Хазелофф (ХДС) посетил город Зангерхаузен, пострадавший от наводнения, передает ТАСС.
Собравшиеся во время посещения канцлера люди выкрикивали: «Преступник», «Ваша политика базируется на лжи», «Возвращайся обратно».
Ранее сообщалось, что Шольц из-за потери доверия может досрочно покинуть должность.