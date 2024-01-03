Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку

Repubblica: Шольц может досрочно покинуть пост

Tекст: Ольга Иванова

Издание пишет, что три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard, передает Repubblica. Как пишет издание Bild, ходят слухи, что на посту Шольца сменит министр обороны ФРГ Борис Писториус, который пользуется большой популярностью у народа.

Шольц был министром финансов, когда в 2020 году был разоблачен крупнейший скандал в экономической истории Германии. На посту министра Шольц отвечал за финансовый регулятор BaFin, который не заметил мошенничества на миллиарды долларов, связанного с бронированием авиабилетов.

Тот факт, что спекуляции перетекли из итальянской газеты в Германию, показывает кризисное настроение в политическом Берлине, добавляет немецкая газета Bild. Однако в издании усомнились в данных итальянской газеты о том, что Шольца на посту канцлера сменит Писториус.

Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.