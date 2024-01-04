Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Глава Госдепа Блинкен посетит Израиль в ходе ближневосточного турне
Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправится в ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправится в турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Израиль, сообщил высокопоставленны представитель Госдепартамента.
«Госсекретарь Блинкен отправляется в регион... завтра вечером, чтобы посетить ряд столиц, включая, естественно, Израиль», – приводит ТАСС слова представителья Госдепа.
Отмечается, что в состав делегации, сопровождающей Блинкена, войдет старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, который должен прибыть в Израиль уже в пятницу, 5 января.
Ранее сообщалось, что после ударов Израиля по территории Ливана, в результате которых которой погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури, Блинкен отложил визит в Тель-Авив, который должен был состояться в конце недели.
Однако в Госдепе заявили, что перенос визита Блинкена никак не связан с израильской атакой.