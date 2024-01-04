Глава Госдепа Блинкен посетит Израиль в ходе ближневосточного турне

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправится в ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль

Tекст: Денис Тельманов

«Госсекретарь Блинкен отправляется в регион... завтра вечером, чтобы посетить ряд столиц, включая, естественно, Израиль», – приводит ТАСС слова представителья Госдепа.

Отмечается, что в состав делегации, сопровождающей Блинкена, войдет старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, который должен прибыть в Израиль уже в пятницу, 5 января.

Ранее сообщалось, что после ударов Израиля по территории Ливана, в результате которых которой погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури, Блинкен отложил визит в Тель-Авив, который должен был состояться в конце недели.

Однако в Госдепе заявили, что перенос визита Блинкена никак не связан с израильской атакой.