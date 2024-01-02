Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив

Tекст: Денис Тельманов

«По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», – передает RT со ссылкой на The Times of Israel.

При этом источник издания подчеркнул, что перенос визита «не имеет ничего общего» с ударом израильского беспилоника по пригороду Бейрута, в результате чего погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате атаки израильского беспилотника в Ливане возросло до шести человек. Среди погибших – заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.