Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Блинкен отложил визит в Тель-Авив
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив, запланированный на следующую неделю, сообщают израильские источники.
«По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», – передает RT со ссылкой на The Times of Israel.
При этом источник издания подчеркнул, что перенос визита «не имеет ничего общего» с ударом израильского беспилоника по пригороду Бейрута, в результате чего погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате атаки израильского беспилотника в Ливане возросло до шести человек. Среди погибших – заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.