Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Власти Ливана раскрыли подробности атаки Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте
Власти Ливана установили, что атака Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте проведена с помощью истребителей
Израиль использовал истребители ВВС, а не беспилотные летательные аппараты при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте, сообщил источник в службе безопасности Ливана по итогам проведенного властями предварительного расследования.
«По зданию в квартале Мушаррафия... было выпущено шесть ракет, две из них не разорвались. Каждая ракета весила примерно 100 кг. Ракеты, выпущенные одним из истребителей, пробили крышу здания в тот момент, когда в штаб прибыл заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури», – приводит ТАСС слова источника в службе безопасности Ливана.
Cобеседник агентства отметил, что проанализировав точность попадания и вес ракет, эксперты пришли к выводу, что удары наносили военные самолеты, а не беспилотники.
Сообщается, что в результате взрыва бомб вместе с Салехом аль-Арури погибли шесть человек, в том числе командиры группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся боевым крылом ХАМАС, и суннитской радикальной организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», еще 11 человек получили ранения.
Лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла в своем телеобращении в среду заявил, что «израильское преступление не останется без справедливого возмездия».
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном.