Власти Ливана раскрыли подробности атаки Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте

Власти Ливана установили, что атака Израиля на штаб ХАМАС в Бейруте проведена с помощью истребителей

Tекст: Денис Тельманов

«По зданию в квартале Мушаррафия... было выпущено шесть ракет, две из них не разорвались. Каждая ракета весила примерно 100 кг. Ракеты, выпущенные одним из истребителей, пробили крышу здания в тот момент, когда в штаб прибыл заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури», – приводит ТАСС слова источника в службе безопасности Ливана.

Cобеседник агентства отметил, что проанализировав точность попадания и вес ракет, эксперты пришли к выводу, что удары наносили военные самолеты, а не беспилотники.



Сообщается, что в результате взрыва бомб вместе с Салехом аль-Арури погибли шесть человек, в том числе командиры группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся боевым крылом ХАМАС, и суннитской радикальной организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», еще 11 человек получили ранения.



Лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла в своем телеобращении в среду заявил, что «израильское преступление не останется без справедливого возмездия».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном.