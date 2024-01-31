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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    10 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 14:34 • Новости дня

    Захарова: ЕС опасается последствий изъятия российских активов

    Захарова: ЕС опасается жестких шагов России в ответ на изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, что останавливает Брюссель от этого шага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что у Евросоюза уже стало навязчивой идеей залатать дыру в бюджете за счет российских активов, но в ЕС понимают, что ответ России в случае конфискации этих денег будет чрезвычайно жестким, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны ЕС как акт торговой войны, а не только как банальное воровство. Она подчеркнула, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, станут грубым нарушением международного права.

    Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.

    В Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

    29 января 2024, 12:13 • Новости дня
    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме

    Глава МИД Польши Сикорский назвал недопустимым то, что концлагерь Освенцим назвали польским

    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским», заявил Европейской комиссии глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, в описании нацистского лагеря смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией, передает РИА «Новости».

    Опубликованный Европейской комиссией материал также привлек внимание музея Освенцима, который подчеркнул, что лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии.

    «Уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши», – отметили в музее.

    Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

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    29 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент

    Bloomberg: В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз больше не рассматривает США в качестве надежного гаранта мира и процветания для Европы и придерживается такого мнения, даже если Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах американского лидера, пишут американские СМИ.

    В статье обозревателя Хорхе Валеро для Bloomberg говорится, что Брюссель переживает переломный момент. По мнению автора, помимо изменения мнения о США, перемены произошли и в отношении к Китаю: теперь Брюссель считает Пекин «системным соперником».

    В «стремительно поляризующемся мире» Евросоюз приходит к необходимости утвердить свою «экономическую и политическую значимость», «изобрести себя заново», передает ТАСС.

    Новому главе Еврокомиссии предстоит столкнуться с большими трудностями на своем посту, в том числе с вопросом дальнейшей помощи киевскому режиму, урегулированием ближневосточного кризиса, одновременным давлением со стороны США и Китая, а также зависимости от энергоносителей и полезных ископаемых, которую автор считает «токсичной». В публикации говорится, что внутренние конфликты в ЕС «практически гарантированны» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и проблем с программами экономического восстановления в период после COVID-19.

    Ранее сообщалось, что возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.

    Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    31 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова сочла чудовищными слова Борреля

    Захарова о словах Борреля: Из века в век Запад думает, как всех поссорить

    Захарова сочла чудовищными слова Борреля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвавшего «ошибочными» идеи о возможном примирении сторон конфликта на Украине, являются чудовищными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ну, это же Боррель», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    При этом представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, «ошибочными» эти ожидания были «в 22-м году какого века». «У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Внеся раздор, Запад потом не позволяет помириться и жить нормально, препятствует стабильному сосуществованию, подчеркнула спикер МИД России.

    Напомним, Боррель заявил ранее, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта «ошибочны» и не должны влиять на политику ЕС на украинском направлении. Он выразил сомнения в том, что Россия ищет компромисс для разрешения этого кризиса.

    Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине, никогда не отказывалась от мирного решения конфликта и заявляла, что после выполнения целей спецоперации россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. При этом подчеркивалось, что переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    29 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»

    Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля

    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз ввел обширные санкции против России, однако уничтожить российскую оборонную промышленность не удалось, «она все еще существует», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    30 января 2024, 16:28 • Новости дня
    В ЕК не придумали способа передачи Киеву доходов от активов России

    Представитель ЕК заявил, что механизма передачи Украине доходов от активов России нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине, сроков по урегулированию этого вопроса тоже нет, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд заявил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение стран ЕС по предложению передачи доходов от российских активов на специальный счет в бюджет Евросоюза, но для того, чтобы они были использованы для Украины, Еврокомиссия готовит следующие шаги, точного тайминга пока нет, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    До этого комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Между тем глава Банка Италии Фабио Панетт предупредил, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    30 января 2024, 11:55 • Новости дня
    «Уральские авиалинии» запросили допуски на международные рейсы

    «Ведомости»: «Уральские авиалинии» хотят вернуть изъятые допуски на международные рейсы

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям.

    Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам (МВК; входят представители Минтранса и Росавиации).

    Издание напоминает, что в конце прошлого года у «Уральских авиалиний» изъяли часть допусков на международных направлениях из-за нехватки флота, не имеющего двойной регистрации. После введения западных санкций в феврале 2022 года самолеты внесли и в российский авиарегистр. «Двойная прописка», как поясняет газета, формально позволила ставить такие воздушные суда на внутрироссийские рейсы, однако их нельзя эксплуатировать на большинстве международных направлений.

    Изъятые у «Уральских авиалиний» слоты были временно переданы другим авиакомпаниям, сейчас перевозчик пытается вернуть их.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как западные санкции пытались лишить Россию иностранных самолетов.

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    29 января 2024, 22:53 • Новости дня
    В ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины», сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

    Послы ЕС предварительно согласовали использование доходов замороженных активов для «поддержки реконструкции Украины», сообщило председательство, передает ТАСС.

    Ранее глава Банка Италии Фабио Панетт заявлял, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

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    29 января 2024, 12:37 • Новости дня
    В ЕС задумались о лишении Венгрии права голоса

    Euractiv: Переговоры о выделении Киеву помощи на 50 млрд евро осложняются из-за Венгрии

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры по вопросу выделения киевскому режиму пакета военной помощи от ЕС в размере 50 млрд евро усложняются, поскольку Венгрия «не проявляет гибкости» в этом вопросе, пишут СМИ со ссылкой на источники в ЕС.

    По данным европейского портала Euractiv, в ЕС могут применить ст. 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишить страну права голоса из-за имеющегося нарушения европейского законодательства. Дипломаты утверждают, что премьер Венгрии Виктор Орбан якобы «нарушает основной долг» любого члена ЕС, который заключается в «искреннем сотрудничестве», передает ТАСС.

    Портал добавляет, что большинство европейских стран пока еще верят в то, что Венгрия может снять вето по данному вопросу.

    Ранее британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

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    29 января 2024, 16:59 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России, в том числе Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной.

    В заявлении отмечается, что под санкции попали «трое сотрудников российской судебной системы», Лига безопасного интернета и руководитель организации Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

    Кроме того, Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции ЕС против России.

    В декабре депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщал о подготовке Евросоюзом двух новых пакетов санкций против России.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете санкций ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Россия ввела ответные меры против ЕС.

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    30 января 2024, 12:27 • Новости дня
    В ЕС собрались объявить об ускорении поставок снарядов Киеву

    Reuters: Представители ЕС объявят об ускорении поставок снарядов Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза на саммите 1 февраля объявят о планах «срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет», пишет Reuters.

    Согласно проекту итогового заявления саммита, союз собирается объявить об ускорении поставок и пообещать продолжать «своевременную, предсказуемую и устойчивую военную помощь Киеву», передает ТАСС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    30 января 2024, 17:33 • Новости дня
    В ЕС назвали истраченную сумму на повышение военной мобильности

    ЕС истратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он пояснил, что ЕС вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза с 2018 года. При этом Боррель подчеркнул, что «конфликт на Украине показал, что этого недостаточно» и необходимо сделать больше для обеспечения безопасности ЕС, передает ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны.

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      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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