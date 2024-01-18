В МИД пообещали ответные меры в случае конфискации активов России Западом

Рябков: Россия примет зеркальные меры в случае конфискации Западом ее активов

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом сейчас нет необходимости анонсировать такие меры в связи с тем, чтобы «это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников».

Рябков добавил, что на Западе эта идея постепенно обретает более конкретные контуры, однако до ее реализации пока не дошло.

Россия, по словам дипломата, не ожидает от Запада никаких действий, шагов, «которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы».

Между тем Рябков сообщил, что идет процесс выдачи виз членам российской делегации на мероприятия Совета Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Значительная их часть уже получена. Рябков выразил надежду, что все документы будут выданы.

Замглавы МИД уточнил, что не считает возможным контакты Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке с учетом «глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов.