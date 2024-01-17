Посол России в США предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов

Посол в США: Россия ответит симметрично в случае изъятия Западом ее активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что вопрос конфискации активов России активно обсуждается в США. Конгресс рассматривает законопроект о наделении Белого дома соответствующими полномочиями, передает ТАСС.

«Если же Вашингтон и его сателлиты все же решатся на воровство наших госрезервов, уверяю вас: Россия не оставит подобный выпад без мощного и выверенного ответа. Нас, по сути, вынудят действовать симметрично», – сказал Антонов.

При этом дипломат отметил, что на этот счет поведение администрации США малопредсказуемо, поскольку в США понимают, что резкие шаги, по сути кража денег, могут привести к существенным проблемам для положения доллара.

Антонов отметил, что в связи с этим примечательны оценки западных экспертов о том, что США не готовы в одиночку рисковать статусом нацвалюты, опираясь при этом на весьма противоречивую юридическую базу.

«Отсюда – муссирование сюжета с подачи Вашингтона среди союзников, прежде всего, по Группе семи», – сказал посол.

Между тем американские эксперты признают, что все действия Вашингтона по направлению к изъятию российских активов – «в первую очередь попытка подтолкнуть европейцев к более решительным шагам».

Тем более, что именно в Европе остается значительная доля российского имущества. Аналитики сомневаются, что G7 примет какие-то прорывные решения по этому вопросу на заседаниях в феврале.

«Даже министр финансов [США] Джанет Йеллен признала разноголосицу среди участников объединения в свете опасений по поводу дестабилизации мировой финсистемы и отсутствия правовых оснований для радикальных действий», – пояснил Антонов.

Запад также не хотел бы портить отношения с развивающимися странами, для которых изъятие иностранных активов станет ярким прецедентом, отметил дипломат. Это заставит глобальный Юг больше сомневаться в надежности столиц, «для которых политическая услужливость партнеров оказывается важнее верховенства права».

Между тем Антонов заявил об отсутствии перспектив возвращения России ее блокированной дипломатической собственности. После потери Россией генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско прошло уже больше семи лет. Российской стороне не дают даже осмотреть здания, чтобы установить их техническое состояние.

«Перспектив возвращения нашей собственности не просматривается», – заключил посол.

Напомним, в январе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Большой семерки не приняли никакого решения о возможности конфискации суверенных активов России для их передачи Киеву.