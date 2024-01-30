В ЕК не придумали способа передачи Киеву доходов от активов России

Представитель ЕК заявил, что механизма передачи Украине доходов от активов России нет

Tекст: Вера Басилая

Виганд заявил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение стран ЕС по предложению передачи доходов от российских активов на специальный счет в бюджет Евросоюза, но для того, чтобы они были использованы для Украины, Еврокомиссия готовит следующие шаги, точного тайминга пока нет, передает ТАСС.

Ранее в Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

До этого комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Между тем глава Банка Италии Фабио Панетт предупредил, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.