Завод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

Автозавод в Санкт-Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению предприятия, автозавод Санкт-Петербург» объявляет о запуске собственного нового автомобильного бренда XCITE («Иксайт»), это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода, передает ТАСС. Там добавили, что согласно среднесрочному плану развития «Автозавод Санкт-Петербург», на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

К настоящему времени завод, являющийся дочерним предприятием «АвтоВАЗа», выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей, сейчас ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.

Ранее бывший завод Nissan в Петербурге – «Автозавод Санкт-Петербург», перезапущенный «АвтоВАЗом» в июне 2023 года, подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.